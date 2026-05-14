La eliminación de Racing ante Rosario Central por el Torneo Apertura sigue generando un fuerte impacto en Avellaneda. Lejos de apaciguarse, la bronca se profundizó en las últimas horas con declaraciones de alto voltaje dirigidas al arbitraje y al estado general del fútbol argentino.

El vicepresidente de la “Academia”, Hernán Lacunza, utilizó sus redes sociales para dejar un extenso y crítico mensaje tras el encuentro disputado en el Gigante de Arroyito, donde el equipo de Gustavo Costas terminó perdiendo en un partido marcado por las expulsiones y decisiones arbitrales discutidas.

“Competencia rota”, fue la frase que sintetizó el posteo del dirigente, en línea con el fuerte malestar institucional que ya había expresado el presidente Diego Milito, quien habló de sentirse “robado” por la actuación del árbitro Darío Herrera.

En su análisis, Lacunza apuntó contra el formato del fútbol argentino, cuestionando la cantidad de campeonatos y la lógica de definición. En ese sentido, sostuvo que existe una “inflación de títulos” que devalúa los logros deportivos y genera un escenario donde el mérito pierde peso frente al azar.

El dirigente también hizo referencia al sistema de clasificación y al armado de los torneos, señalando que la estructura actual distorsiona la competencia y complica la representación argentina en competencias internacionales.

Uno de los pasajes más fuertes de su mensaje estuvo dirigido indirectamente a Rosario Central, al recordar decisiones recientes de la organización del fútbol argentino que generaron controversia en el ambiente.

El clima en Avellaneda quedó completamente enrarecido tras la eliminación. El enojo no solo apunta al arbitraje del encuentro, sino también al funcionamiento general del sistema, lo que abre un nuevo capítulo de tensión institucional entre Racing, la AFA y el resto del fútbol argentino.