La crisis deportiva en Boca sumó un nuevo capítulo. Este martes, el club confirmó oficialmente la salida de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo, poniendo punto final a un ciclo que nunca logró despegar y que terminó golpeado por una serie de resultados que dejaron al equipo fuera de todos sus grandes objetivos.

El "Sifón", que había asumido la conducción tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no consiguió enderezar el rumbo de un Boca que acumuló decepciones tanto en el ámbito local como internacional. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió no renovar su contrato y comunicar el final de su etapa mediante un escueto comunicado en las redes oficiales de la institución.

La eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Huracán había dejado heridas profundas en el mundo xeneize. Sin embargo, el golpe que terminó de sellar su suerte llegó en la Copa Libertadores. Boca cayó en La Bombonera ante Universidad Católica y quedó eliminado del certamen continental, en una derrota que además quedó marcada por un dato histórico: fue la primera vez que un equipo chileno logró eliminar al conjunto azul y oro en su estadio por la máxima competencia sudamericana.

Los números tampoco alcanzaron para sostenerlo. Aunque consiguió algunos resultados destacados durante su gestión, el equipo nunca logró consolidar una identidad futbolística ni recuperar el protagonismo que exige la historia del club.

La salida de Úbeda abre ahora otro interrogante: quién ocupará uno de los bancos más calientes del continente. Mientras la dirigencia trabaja con total hermetismo, los nombres empiezan a multiplicarse y la danza de candidatos ya está en marcha.

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina y la obligación de reconstruir un equipo golpeado, Boca inicia una nueva búsqueda. La dirigencia sabe que el margen de error es cada vez menor y que el próximo entrenador tendrá la misión de devolverle al club el protagonismo perdido.

El ciclo de Úbeda llegó a su fin. Y en La Bombonera ya comenzó la cuenta regresiva para conocer al hombre que intentará sacar a Boca de una de las etapas más turbulentas de los últimos años.