La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 no solo generó impacto deportivo, sino también económico. Con Leandro Paredes y Gonzalo Montiel entre los convocados por Lionel Scaloni, Boca y River recibirán dinero de FIFA por aportar futbolistas a la Copa del Mundo.

El beneficio forma parte del sistema de compensación que reconoce a los clubes por ceder jugadores durante la competencia. En este caso, el monto informado es de 11 mil dólares por día, una cifra que empieza a correr mientras los futbolistas permanecen afectados al torneo con sus respectivas selecciones.

Para Boca, la presencia de Leandro Paredes representa un ingreso asegurado si Argentina disputa, al menos, la fase de grupos. Según los cálculos difundidos, el club de la Ribera cobraría cerca de 150 mil dólares por esa primera etapa, siempre tomando como referencia la participación mínima del equipo nacional.

River, por su parte, tendrá el mismo beneficio por Gonzalo Montiel. El lateral, recordado por su penal decisivo en Qatar 2022, volverá a representar a la Selección Argentina en una Copa del Mundo y también le permitirá al club de Núñez recibir una compensación económica por su presencia en la lista definitiva.

La cifra puede crecer de manera considerable si el equipo de Lionel Scaloni avanza en el certamen. En caso de que Argentina llegue hasta el último día de competencia, como ocurrió en el Mundial anterior, Boca y River podrían percibir alrededor de 242 mil dólares por cada jugador citado.

El panorama de River podría ser todavía más favorable por otros convocados de selecciones extranjeras. Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero fueron incluidos en la lista definitiva de Colombia, mientras que Matías Viña fue confirmado por Uruguay. Además, Kendry Páez aparece entre los nombres considerados por Ecuador, aunque su presencia debe tomarse con cautela hasta que se confirme el corte final.

Del lado de Boca, el ingreso seguro está vinculado a Leandro Paredes. Ángel Romero figura entre los nombres considerados por Paraguay, pero hasta ahora no aparece como confirmado en una nómina definitiva, por lo que conviene mencionarlo como una posibilidad y no como un hecho cerrado.