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Una denuncia que llegó a juicio

Condenaron al ex olímpico Federico Molinari por grooming contra una adolescente que era su alumna

La madre de la adolescente había realizado la denuncia en 2021.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 17 de julio de 2026 a las 16:24
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Federico Martín Molinari condenado por grooming a una adolescente

El ex atleta olímpico Federico Martín Molinari fue condenado a un año y ocho meses de prisión en ejecución condicional por el delito de grooming contra una adolescente y alumna de su gimnasio en Don Torcuato.

La jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.º 3 de San Isidro, dispuso además que, por el plazo de dos años, fije residencia, se someta al control del Patronato de Liberados y realice tratamiento psicológico con perspectiva de violencia de género.

Federico Martín Molinari condenado por grooming a una adolescente

La acusación en el juicio estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Conde y de la Dra. Emilia García Márquez, apoderada de la víctima, mientras que la investigación fue llevada adelante por el fiscal Gonzalo Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de San Isidro. 

Fuente: TN

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