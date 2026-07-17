Se disputa en Guarne, Colombia, el Campeonato Panamericano de Velocidad 2026, competencia que reúne los mejores patinadores a nivel clubes y selecciones. Los neuquinos Franco Carrasco a nivel selecciones, y Benjamin Gader en la competencia de clubes, lograron podios.

9 patinadores de la provincia dicen presente en la competencia continental, 6 de ellos en selecciones y tres a nivel clubes. en Juveniles Franco Carrasco se colgó la medalla plateada en los 5mil a los puntos. El neuquino sumó un total de 12 unidades, quedando por detrás de Lucas Beroiza Peña de Chile, y por delante del colombiano Dilan Ortega.

“Planificamos una carrera y salió, veníamos trabajando muy duro con mi papá para lograr esto. Contento y me lloré la vida” dijo Franco Carrasco en dialogo con Grito Sagrado, sacándose la espina del mundial pasado donde quedó a un paso del podio.

Podio para el patinador provincial que representa a la selección

Los primeros podios llegaron en manos de Mateo Gader, quien compitió en el Panamericano de Clubes. En menores, logró el primer puesto en los 600mts olímpicos por equipo, se colgó la medalla de plata en los 500mts más distancia, y el bronce en los 6mil kilómetros por puntos.

También dicen presente en categorías mayores: Lucía Monje, Benjamín Gader Baca Cau, Josefina Reyes Petrelli, Juan Cruz Roldán, Toro Espejo. Más Facundo Rivera e Independiente, y Morena Vergara de Alta Barda.

Nota con Franco Carrasco en Grito Sagrado: