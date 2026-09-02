En una noticia que impactó en el mundo del Real Madrid, el defensor Raúl Asencio fue condenado por manejar alcoholizado en Gran Canaria. El futbolista, que aceptó los cargos ante la Justicia, deberá pagar una multa de 14.400 euros y tendrá prohibido conducir durante ocho meses. No es el primer hecho controvertido que afronta el zaguero de 23 años, al que ya se lo había visto en estado de ebriedad en otras oportunidades, por lo que el Merengue le abrió un expendiente disciplinario.

El jugador había sido interceptado el 16 de agosto por la Guardia Civil de Tráfico mientras conducía un Porsche Macan GTS en el sur de la isla. En las dos pruebas de alcoholemia realizadas registró 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, es decir más de tres veces el límite legal de 0,25 mg/l. En España, superar los 0,60 mg/l constituye un delito contra la seguridad vial. Asencio reconoció los hechos y aceptó la condena solicitada por la Fiscalía en un juicio rápido celebrado el 19 de agosto.

Esta condena se conoció apenas 24 horas después de que Asencio declarara ante una jueza de Las Palmas de Gran Canaria por otra causa que lo involucra junto a tres excompañeros de las Inferiores de Real Madrid. En la misma, el futbolista está acusado de difundir imágenes de contenido sexual sin consentimiento y espera quedar absuelto en ese proceso. El defensor, que acumula 80 partidos y dos goles con el club madridista, quedó en la mira por sus repetidas conductas polémicas y el club le acaba de abrir un expediente.