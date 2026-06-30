Marcelo Bielsa ya es parte del pasado de Uruguay. Luego de una decepcionante participación en el Mundial 2026, donde la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos con apenas dos puntos, el entrenador argentino se despidió del cargo con una conferencia de prensa tan extensa como impactante, marcada por la autocrítica, las explicaciones y varias frases que dejaron al descubierto el desgaste de una relación que terminó quebrándose.

En un Estadio Centenario cargado de tensión, Bielsa afrontó todas las preguntas y dejó un mensaje que resonó fuerte puertas adentro del fútbol uruguayo. El rosarino defendió su trabajo, rechazó las versiones sobre una supuesta fractura con el plantel y aseguró que el equipo mereció mucho más de lo que reflejó la tabla de posiciones.

"Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Era totalmente imprevisto terminar donde terminamos. Es una caída que nadie puede admitir", reconoció el entrenador al referirse al golpe deportivo que significó la eliminación en primera ronda.

Sin embargo, una de las frases más fuertes de toda la conferencia llegó al recordar los días posteriores al fracaso mundialista: "Me dejaron solo". La declaración, que ya había trascendido tras una reunión con el plantel, volvió a instalar la sospecha sobre los conflictos internos que atravesaron a la selección durante los últimos meses.

Lejos de buscar excusas, Bielsa también asumió responsabilidades. "No puedo justificar la posición que obtuvimos. Hicimos lo máximo, tanto yo como los jugadores y el cuerpo técnico. No alcanzó", afirmó.

"No tengo ninguna excusa"

Durante gran parte de la conferencia, el entrenador intentó desmontar las versiones que vinculaban la eliminación exclusivamente a problemas de convivencia dentro del grupo.

"Nunca dije que tenía buena relación con los jugadores. La relación no fue un obstáculo para que el equipo consiguiera lo que merecía", disparó.

También defendió la entrega de sus futbolistas y sostuvo que los números respaldan su mirada sobre el rendimiento colectivo.

"Uruguay corrió un 20% más que Arabia Saudita, un 30% más que Cabo Verde y un 25% más que España. ¿Cómo voy a decir que la relación con los jugadores impidió ganar los partidos?", argumentó.

Para Bielsa, el equipo estuvo mucho más cerca de clasificar de lo que indican los resultados.

"Si hablamos de merecimientos, deberíamos haber terminado el grupo con siete puntos", aseguró, una de las declaraciones que más repercusión generó.

Lesiones, conflictos y revelaciones

El técnico también reveló detalles inéditos sobre el estado físico de varias figuras durante la Copa del Mundo. Explicó que futbolistas importantes llegaron con problemas físicos y destacó el esfuerzo realizado por varios referentes para intentar competir en condiciones desfavorables.

Además, defendió especialmente a Federico Valverde ante las versiones de un supuesto conflicto.

"Si existe algún conflicto con Valverde, ignoro el origen. Nunca tuve un problema con él. Fue un jugador de absoluta generosidad", señaló.

Otro de los momentos más llamativos llegó cuando recordó la situación de Fernando Muslera durante el partido frente a España. Según contó, el arquero pidió salir del campo por el impacto emocional que le habían provocado sus errores y no por una cuestión física.

Una despedida con sabor amargo

Sobre el final de su exposición, Bielsa pidió disculpas por algunas reacciones que tuvo durante el Mundial y dejó una reflexión que pareció resumir todo su ciclo.

"El fracaso es fracaso, porque hiere a la gente", afirmó.

La frase cerró una conferencia atravesada por la frustración, las explicaciones y la sensación de una oportunidad perdida. Uruguay quedó afuera mucho antes de lo esperado y el proceso de Bielsa terminó envuelto en polémicas, cuestionamientos y un clima interno que nunca terminó de estabilizarse.

Con la salida del entrenador argentino, la Asociación Uruguaya de Fútbol deberá comenzar una reconstrucción profunda de cara al próximo ciclo. Mientras tanto, las palabras de Bielsa seguirán resonando en un país futbolero que todavía intenta entender cómo una selección llena de figuras terminó despidiéndose tan temprano del Mundial.