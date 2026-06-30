La eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026 dejó consecuencias inmediatas. El seleccionado europeo quedó afuera en los 16avos de final tras caer ante Marruecos en una serie que se definió desde el punto penal, donde la “Naranja Mecánica” no logró sostener el nivel esperado y terminó pagando caro una actuación por debajo de las expectativas.

El encuentro había mostrado a un equipo neerlandés incómodo desde el planteo inicial. Con un esquema más conservador de lo habitual, Países Bajos nunca logró imponer su estilo de juego ni generar dominio claro ante un Marruecos que se mostró más decidido, con iniciativa y mejor predispuesto a buscar la clasificación.

Tras el empate en el tiempo reglamentario, la definición desde los doce pasos terminó inclinándose del lado africano. En una tanda cargada de tensión, los errores de varios futbolistas neerlandeses fueron determinantes y sellaron una eliminación que dejó un fuerte impacto en la delegación europea.

Del otro lado, Marruecos celebró una victoria histórica, mostrando solidez táctica y personalidad en un escenario de máxima presión, lo que le permitió meterse entre los 16 mejores del mundo y confirmar su crecimiento en la competencia.

En medio del golpe deportivo, llegó la noticia más fuerte para el fútbol neerlandés: Ronald Koeman anunció su salida como entrenador del seleccionado. El técnico comunicó la decisión a través de sus redes sociales, cerrando así un ciclo que terminó de manera abrupta tras no cumplir con los objetivos trazados para el torneo.

La federación de Países Bajos deberá ahora iniciar la reconstrucción del proyecto deportivo, con la búsqueda de un nuevo entrenador que encabece una renovación tras una eliminación que dejó más preguntas que respuestas.