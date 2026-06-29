La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 dejó una escena cargada de tensión fuera de la cancha. Marcelo Bielsa explotó antes de una entrevista y ahora una periodista reveló qué fue lo que realmente habría desatado el enojo del entrenador argentino.

La encargada de contar lo ocurrido fue Majo Paiva, la cronista uruguaya que estaba en el lugar cuando se produjo el cruce. Lejos de instalarse como destinataria del malestar, aclaró que la reacción no había sido contra ella, sino contra el camarógrafo de la FIFA que preparaba la toma posterior al partido.

La periodista incluso explicó que no la tomó por sorpresa, porque ya había percibido un antecedente similar durante el debut de la Celeste. “Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder”, contó.

El clima era sensible por el golpe deportivo, pero el detalle que terminó de encender la situación fue mínimo. Según Paiva, el trabajador solo estaba acomodando el encuadre para que la entrevista saliera correctamente. En ese contexto, resumió el origen del conflicto con una frase concreta: “Esperó apenas entre 10 y 15 segundos”.

Luego, la cronista amplió cómo se dio ese momento que terminó exponiendo a Marcelo Bielsa. “¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple”, detalló.

A pesar de no haber sido responsable del episodio, Majo Paiva contó que decidió acercarse al camarógrafo después del escándalo. “Con el que me disculpé fue con el camarógrafo. Es el técnico de mi selección y sentí que correspondía hacerlo. Él me respondió que entendía la frustración por la eliminación, pero también que esa no era la forma de hablar”, relató.

La revelación dejó al descubierto que el enojo de Bielsa no habría nacido de una pregunta incómoda ni de una provocación periodística, sino de una demora mínima en la previa de la entrevista. En medio del dolor por la eliminación, ese instante terminó convirtiéndose en otro capítulo de tensión alrededor del técnico y de la despedida mundialista de Uruguay.