Leonel Flores pudo jugar junto a Lionel Messi, pero esa cercanía no alcanzó para que se animara a hacerle un pedido personal. El delantero de Boca, de 19 años, aprovechó sus minutos en la despedida del capitán ante Benín y, después, contó qué le pasó al tenerlo tan cerca.

El valor que le dio a ese encuentro quedó claro al hablar en los pasillos del Monumental. “Lo pongo arriba de todo, es un día inolvidable para mí. Es un privilegio poder estar en su despedida, en este último partido. La verdad me lo llevo adentro del corazón”, expresó Leonel Flores después del partido.

La confesión llegó cuando habló del recuerdo que quería guardar de Lionel Messi. “No me animé a pedirle una foto, hice que me firme una camiseta nomás. Impone mucho, es el mejor de todos lo tiempos y una persona muy buena también”, contó. El respeto por el capitán terminó pesando más que el deseo de tener una imagen juntos.

Las indicaciones de Messi dentro de la cancha

Dentro de la cancha, el atacante había ingresado a los 78 minutos para reemplazar a Lautaro Martínez. Se ubicó por la izquierda del ataque y recibió dos pases de Lionel Messi que lo dejaron cerca de su primer gol con la Albiceleste. En una chance lo frenó Allagbé; en la otra, demoró la definición y un rival bloqueó el remate.

Esas jugadas también le dieron la oportunidad de escuchar al capitán en plena competencia. Primero le reclamó que devolviera una pared y, tras la segunda ocasión, le gritó “hacé el gol”. Para Leonel Flores, las correcciones tenían un valor especial por quién las hacía: “Todas las palabras que vengan de él hay que tomarlas”, sostuvo.

Antes de esa noche, el juvenil ya había marcado dos goles en el 3-0 de Boca ante Unión. También venía de debutar con la Selección argentina frente a Bolivia, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, y de sumar otra aparición ante Burkina Faso. El cruce con el capitán se agregó a esos pasos recientes de su carrera.

Las dos oportunidades ante Benín dejaron pendiente su primer gol con Argentina. Messi lo había encontrado con sus pases y también le había exigido resolver mejor: durante esos minutos, el ídolo fue además un compañero que le marcó qué necesitaba la jugada. Leonel Flores aceptó esas indicaciones como palabras que debía escuchar, incluso después de haber quedado tan cerca de convertir.