Lionel Andrés Messi se retiró de la selección Argentina, dejando un gran legado. El capitán, campeón del mundo en Qatar 2022, dijo adiós ante su gente y con sus compañeros, con los que vivió dos últimos mundiales memorables, entre ello Enzo Fernández, quien escuchaba el discurso entre lágrimas.

Brazos cruzados, y mirada fija. El Mediocampista fue la simplificación de todos los hinchas del fútbol que vivieron un partido especial en el Estadio Monumental. Un llanto que demostró gratitud, y admiración por el ídolo que se va.

Enzo, ese jugador argentino e hincha que logró cumplir el objetivo de ser futbolista profesional, llegar a la selección y jugar con su ídolo y referente máximo, con quien logró el gran objetivo de ambos, ser campeones del mundo.

La relación Enzo- Messi inicia más atrás del Mundial 2022, cuando el mediocampista recién tenía 15 años, era jugador de formativas, y le escribió una carta mediante sus redes sociales post retro de la selección en el 2016.

La carta de Enzo Fernandez cuanto tenía 15 años

El mediocampista, y uno de los posibles herederos de la 10 en la selección, expresó post partido que fue "Un día muy emocionante, un montón de sensaciones encontradas. Espero que leo haya disfrutado que lo vamos a extrañar mucho".

Previamente, había expresa en sus redes su gratitud: “Siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba”. Y agregó: “Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”.

Enzo Fernández fue la pieza faltante en la estadía de Messi en la selección para lograr el título del mundo. El mediocampista se convirtió el mejor jugador juvenil en Qatar, donde logró la Copa del mundo a lado de su ídolo.