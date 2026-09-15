Lionel Messi tendrá la despedida que durante tantos años imaginó el fútbol argentino. Después de anunciar su retiro de la Selección, el capitán fue incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA y tendrá su último partido con la Albiceleste el martes 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

La confirmación llegó de boca de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien anunció que la dirigencia decidió invitar al máximo referente de la Selección para que pueda despedirse ante su gente.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, expresó Tapia en un video difundido este martes.

La jornada tendrá un significado especial. Messi ya había comunicado oficialmente el 31 de agosto su decisión de ponerle punto final a su etapa con la Selección Argentina después de más de dos décadas. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, había escrito el rosarino en su carta de despedida.

Ahora, tendrá la posibilidad de cerrar ese capítulo dentro de una cancha y frente al público argentino. El Monumental será el escenario elegido para una noche que estará dedicada al capitán y en la que, según anunció Tapia, también estarán presentes los campeones del mundo.

El último partido de Messi con la camiseta argentina será ante Benín, pero antes la Albiceleste disputará otros dos amistosos. El primero será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el sábado 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso en el Monumental.

Messi aparece en la convocatoria principalmente para este tramo final de su historia con la Selección. De esta manera, la serie de amistosos que marcará el comienzo de una nueva etapa rumbo al Mundial 2030 tendrá como protagonista central, por última vez, al futbolista que lideró al equipo durante una era histórica.

El adiós que faltaba

El anuncio de Messi había dejado abierta la posibilidad de que pudiera tener una última presentación ante los hinchas argentinos. La AFA finalmente concretó esa posibilidad y el capitán podrá despedirse en casa, con la camiseta que defendió durante más de 20 años.

Será el cierre de una historia que incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima, además de una extensa lista de récords individuales con la Albiceleste.

El 6 de octubre, el Monumental tendrá su última función. Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta argentina, llevará una vez más la cinta de capitán y, esta vez sí, tendrá frente a su gente la despedida que el fútbol argentino le debía.