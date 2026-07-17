La final del Mundial 2026 ya concentra la atención de millones de personas en todo el planeta. Pero en las últimas horas, la previa sumó un protagonista inesperado: Donald Trump.

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos asistirá al partido decisivo entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, más allá de su presencia, una incógnita comenzó a generar curiosidad en el mundo del fútbol y la política: ¿qué selección apoyará el mandatario estadounidense?

Según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump viajará este viernes a Nueva York para participar de una recepción oficial organizada por la FIFA en la Trump Tower y luego formará parte de las actividades protocolares de la gran final.

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", aseguró Leavitt al anunciar la participación del mandatario en el evento.

Sin embargo, el momento más llamativo de la conferencia llegó cuando los periodistas le preguntaron a qué equipo alentaría Trump durante la final. La consulta tomó relevancia después de las recientes declaraciones del presidente estadounidense contra España durante la cumbre de la OTAN.

"¿Eso significa que va a apoyar a Argentina?", lanzó uno de los cronistas presentes.

La portavoz respondió entre risas y admitió que no tenía una respuesta. "Es una muy buena pregunta y estoy decepcionada conmigo misma por no habérsela hecho al presidente antes de venir aquí, sabiendo que probablemente me la ibas a hacer", señaló.

Luego agregó que intentará conseguir una definición en las próximas horas, aunque deslizó que el propio Trump seguramente dará su opinión antes del encuentro. "Estoy segura de que tendrá una respuesta divertida al respecto", comentó.

Más allá de la incertidumbre sobre sus preferencias futbolísticas, todo indica que Trump tendrá un rol destacado en la ceremonia posterior al partido. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había adelantado semanas atrás que ambos compartirán el escenario durante la premiación.

"Disfrutaremos la final y entregaremos el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", había asegurado el dirigente suizo, alimentando la expectativa sobre la participación del mandatario estadounidense en uno de los momentos más esperados de la Copa del Mundo.

De esta manera, la final entre Argentina y España sumará un invitado de lujo y una dosis extra de atención mediática. Mientras la Albiceleste busca conquistar su cuarta estrella y la Roja va por su segundo título mundial, otra pregunta también espera respuesta: cuando ruede la pelota en Nueva Jersey, ¿de qué lado estará Donald Trump?