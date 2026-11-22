Una de las posiciones que generaba incertidumbre en River finalmente tiene una decisión tomada. Pablo Longoria continuará como director deportivo durante 2027. Pese a las versiones que durante las últimas semanas anticipaban una posible salida a fin de año, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo decidió mantener su respaldo al español y no tiene previsto finalizar su ciclo en diciembre.

El futuro del dirigente, que llegó al Millonario en abril pasado, había quedado bajo análisis después de un semestre en el que recibió cuestionamientos por su perfil bajo y por determinadas decisiones de River en el mercado de pases, en donde se marginaron a 14 futbolistas al predio de Cantilo. Se le reclama a Longoria su falta de aparición y la falta de claridad del club con respecto a las áreas que tiene a cargo.

Durante su gestión, River realizó una inversión cercana a los 70.7 millones de dólares en incorporaciones, además de concretar distintas salidas y rescisiones de contrato. Uno de los aspectos más cuestionados fue la dificultad para encontrarles destino definitivo a varios futbolistas que habían quedado relegados en Cantilo.

La banca de Di Carlo

Si bien Longoria nunca tuvo contacto con los medios ni se lo suele ver en el Monumental durante los partidos, el presidente de River respaldó públicamente su tarea y resaltado la creación de nuevas áreas, como el Departamento de Performance, además de la importancia del scouting en la llegada de Tobías Andrada. De esta manera, el director deportivo español, que cuenta con antecedentes en Newcastle, Atalanta, Sassuolo, Juventus, Valencia y Olympique de Marsella, continuará al frente del proyecto mientras River planifica la próxima temporada.