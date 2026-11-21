Boca tendrá un adversario con pasado reciente en el fútbol argentino y con una motivación especial para esta final. Kevin Castaño, el mediocampista colombiano que llegó a River como una de las grandes apuestas del mercado de pases, será titular en Atlético Mineiro y buscará amargarle la noche al conjunto xeneize en Barranquilla, su tierra natal.

El destino le preparó un escenario particular: después de un paso por Núñez que no terminó como esperaba, el volante encontró continuidad en Brasil y ahora está a un partido de levantar un título internacional. Del otro lado estará Boca, uno de los equipos que mejor conoce por su recorrido en el fútbol argentino y al que intentará dejar sin festejo.

Castaño llegó a River en marzo de 2025 por pedido de Marcelo Gallardo. Su incorporación generó grandes expectativas y representó una de las inversiones más importantes en la historia del club. Sin embargo, nunca logró consolidarse como una pieza indiscutida. Disputó 45 partidos oficiales con la camiseta millonaria y no convirtió goles.

En 2026 su situación cambió por completo. Con Eduardo Coudet al frente del equipo, quedó relegado y terminó apartado del plantel junto a otros futbolistas. Su último partido con River fue ante Bragantino, por la Copa Libertadores, el 21 de mayo. La etapa que había comenzado con expectativas terminó lejos de lo imaginado.

De quedar relegado en River a recuperar protagonismo en Brasil

Después de disputar el Mundial 2026 con la selección colombiana, Castaño no regresó a Buenos Aires para reincorporarse al plantel millonario. En agosto encontró una salida y desembarcó en Atlético Mineiro, a préstamo hasta junio de 2027, con una opción de compra de cinco millones de dólares por el 50% de su ficha.

En Belo Horizonte recuperó terreno y volvió a sentirse importante. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el mediocampista encontró continuidad y se ganó un lugar en el equipo que llegó a la definición de la Copa Sudamericana. Su adaptación fue rápida y hasta dejó en claro su deseo de continuar en el club: “Quiero quedarme aquí en el Galo. La verdad es que estoy muy feliz”.

Uno de sus momentos destacados en el certamen llegó en los cuartos de final frente a Santos. Atlético Mineiro había perdido 2-0 en la ida y necesitaba una reacción para seguir en carrera. En la revancha consiguió un 4-2 y llevó la serie a los penales. Castaño tuvo participación directa en el cuarto tanto, con un centro que Tomás Cuello transformó en el gol que igualó el resultado global. El Galo avanzó y luego eliminó a Montevideo City Torque para meterse en la final.

Una final especial y un viejo conocido para Boca

Esta noche, Castaño será titular en el mediocampo de Atlético Mineiro junto a Maycon y Fred, el ex Manchester United. Para el colombiano no será una final más: jugará en su país, con la posibilidad de consagrarse campeón internacional y frente a un rival al que conoce de su etapa en River.

En la previa, el volante eligió la cautela al referirse al Xeneize: “Es un rival difícil, hay que respetarlo”. Sin embargo, dentro de la cancha tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los protagonistas de la definición.

La historia también tiene un condimento especial. Castaño llegó a River como una apuesta fuerte, se marchó sin poder consolidarse y ahora puede celebrar un título continental en su primera temporada con Atlético Mineiro. Si el Galo se queda con la Copa Sudamericana, el colombiano tendrá su revancha futbolística en una noche que puede marcar un antes y un después en su carrera. Y Boca estará justo enfrente.