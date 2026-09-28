Confluencia y Deportivo Rincón empatan 0 a 0 en el Torneo Federal Femenino

En el partido de ida correspondiente a la segunda fase del Torneo Regional Federal Femenino 2026, Confluencia y Deportivo Rincón empataron 0 a 0 en cancha de Pacífico en Mitre y Agote en el macrocentro de la capital provincial.

En un encuentro muy parejo y con pocas situaciones claras, ninguno de los dos equipos logró imponerse en el trámite. La serie se definirá el fin de semana venidero en el estadio Elías Moisés Gómez emplazado en el Camping de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa en Rincón de los Sauces.

A lo largo del partido no hubo una clara dominadora del juego. El trámite fue equilibrado, con ambos equipos alternando algunos momentos de protagonismo, aunque sin lograr transformar sus aproximaciones en situaciones concretas de peligro.

En Deportivo Rincón, una de las principales cartas ofensivas fue Dalma Torres, quien intentó darle profundidad al ataque con su empuje y movilidad. También tuvo una participación destacada Brenda Cejas, que desde el fondo buscó hacerse cargo de la pelota y darle claridad a la salida para que sus compañeras pudieran avanzar.

Por el lado de Confluencia, Cecilia Bartoloni fue una de las encargadas de generar juego, intentando asociarse con sus compañeras y darle circulación al equipo. En ofensiva, la movilidad de Canales fue otra de las alternativas que tuvo el conjunto local para intentar romper el cero.

La oportunidad más clara del encuentro llegó promediando el segundo tiempo y estuvo en los pies de Patricia Salazar, quien recibió en una buena posición pero terminó rematando por encima del travesaño.

Deportivo Rincón respondió sobre el cierre con dos ejecuciones de pelota parada que llevaron algo de peligro. Una pasó cerca y por encima del travesaño, mientras que en la otra intervención la defensa de Confluencia logró despejar el peligro.

Con pocas situaciones y mucha paridad, el 0 a 0 terminó siendo un resultado acorde con lo mostrado por ambos equipos. Ninguno logró convertirse en dueño del partido ni sacar una ventaja que le permitiera encarar la revancha con mayor tranquilidad.

Data informativa y fotos: Neuquén Deportivo