Este domingo por la tarde se jugó una nueva fecha la quinta y anteúltima dle Torneo Regional Federal Amateur 2026 de la fase de grupos, donde la noticia más trascendental para el fútbol de Neuquén, es la clasificación a la próxima instancia de San Patricio de El Chañar.

Los dirigidos por Fabián "El Mono" Riquelme se impusieron por 3 a 0 a goleó 3 a 0 a Unión Alem Progresista de Allen como local con tantos de Isaac Chaván, el tandilense Bernardo Deliso y Lucas González, alcanzaron los once puntos con esta victoria y ya no podrá ser alcanzados en la Zona 11.

Por el mismo grupo, en Cipolletti, se complicó La Amistad, a priori el candidato a ganar la zona y a pelear por el ascenso al Torneo Federal A 2027, en su predio de Naciones Unidas y Quince Bis, empató con Deportivo Roca 1 a 1 en un resultado que beneficia al Naranja, de cara a un posible desempate.

Kevin Guajardo abrió el marcador para el local con un golazo y Carin Najul lo igualó en el complemento con una buena definición tras una jugada de Eleazar Maciel. El Depo quedó mejor posicionado ya que si termina con los mismos puntos que La Amistad, hoy ambos tienen 6 unidades, clasificará por el desempate olímpico al tener un gol más de visitante en una hipótetica igual de unidades, Si le gana a Unión en Allen, tienen tres puntos y están eliminados, en la última, clasificará, salga como salgan los cipoleños con San Patricio en El Chañar.

Maronese le ganó al puntero Alianza y se metió de lleno en la pelea

Por la Zona 12, compuesta integramente por elencos neuquinos, en el oeste de la capital Maronese, se metió de lleno en la pelea por una plaza para la próxima ronda, derrotó 2 a 0 al puntero Alianza de Cutral Co, que cayó por segunda vez consecutiva, el eterno Sebastián Jeldres marcó los tantos del Dino.

En Ciudad Deportiva en Neuquén capital, Independiente en tiempo adicionado le ganó 1 a 0 a Río Grande con un gol agónico del ex Banfield y Deportivo Rincón Pablo Vergara.

Alianza tiene 9 puntos, Independiente 8, Maronese 7 y ya eliminado Río Grande con cuatro. Se define el domingo venidero, en la sexta y última fecha, ambos partidos se jugarán en la capital, en La Chacra el Rojo recibirá a Alianza y en Ciudad Deportiva, el tricolor del visitará a Río Grande.

En tanto, por la Zona 10, Atlético Regina que llegó a los 6 puntos goleó 5 a 2 a Deportivo Darwin y se jugará todo en la última contra Independiente de Río Colorado, que tiene 7 unidades en La Perla del Valle. En un grupo, donde solo pasa de ronda el ubicado primero. Marcaron par el Albo Rubén García en dos oportunidades, Tobías Rivas, Junior Neirot y Luciano Paz.