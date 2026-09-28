Los palistas neuquinos Franco Balboa, Bautista Sandoval y Cristian Esparza fueron confirmados como integrantes dell seleccionado argentino de canotaje que participará en competencias internacionales que se desarrollarán durante octubre en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se destaca el Mundial de Maratón se realizará por primera vez en Argentina, en la ciudad de la provincia litoraleña.

El exprimentado Franco Balboa, palista del Club Santafesino de la ciudad de Neuquén capital, representará a Argentina en las categorías K1 Maratón y K1 Media Maratón.

En tanto, los juveniles Bautista Sandoval y Cristian Esparza integrarán el seleccionado nacional y competirán en la categoría K2 Junior.

En la redes sociales los tres neuquinos recrearon una representación del aviso de Franco Colapinto y su anuncio para participar en 2027 en la Fórmula Uno se nos ocurrió una graciosa forma de anunciar que nuestro Franco, junto al Cabe y el Chino estarán en el Mundial.

Balboa mantuvo un encuentro con la secretaria de Deportes de la provincia, Marita Villone, para informar sobre su preparación, el entrenamiento y la organización del viaje. De esta manera, Neuquén contará con tres representantes en el equipo argentino que participará del certamen internacional.

Dos días antes de la competencia se desarrollará la Copa Mundial Máster, organizada por la misma federación internacional, que contará con la participación de más de 20 representantes de Neuquén.