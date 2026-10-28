Estudiantes de La Plata recibió la confirmación que esperaba y Flamengo se quedó sin argumentos para cambiar el resultado fuera de la cancha. La Conmebol rechazó el reclamo presentado por el conjunto brasileño por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores 2026 y ratificó al Pincha como finalista del máximo certamen continental.

Después de varios días de incertidumbre, protestas y versiones cruzadas, el organismo sudamericano resolvió desestimar íntegramente la presentación del Mengao, que buscaba cuestionar la habilitación del defensor argentino para disputar el encuentro de vuelta. De esta manera, el equipo platense conserva su clasificación y sigue adelante con el sueño de volver a conquistar América.

La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales de Estudiantes, luego de haber recibido la notificación de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol.

"El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares", informó la institución.

Por su parte, la Conmebol confirmó el rechazo de la protesta y aclaró que la resolución puede ser apelada dentro de un plazo de siete días. Por lo tanto, Flamengo conserva esa vía formal, aunque el fallo representa un respaldo para Estudiantes en su camino hacia la final.

Marcos Rojo, el protagonista de una disputa que llegó hasta la Conmebol

La controversia comenzó cuando Estudiantes incorporó a Marcos Rojo desde Racing con la intención de contar con él para las semifinales de la Libertadores. Sin embargo, su habilitación se convirtió en un problema administrativo y reglamentario que atravesó distintas instancias.

Con el mercado de pases cerrado, el propio futbolista intervino personalmente en las gestiones ante Claudio Tapia, presidente de la AFA, para intentar quedar inscripto. Pese a esos movimientos, inicialmente no obtuvo la autorización para disputar el partido de ida, en el que Ramiro Funes Mori ocupó su lugar.

Estudiantes recurrió entonces al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que falló a su favor y abrió la puerta para que Rojo pudiera jugar la revancha. Una vez consumada la eliminación de Flamengo, el club brasileño presentó su reclamo ante la Conmebol por la supuesta alineación indebida del defensor.

La resolución conocida ahora representa un nuevo capítulo favorable para el conjunto platense, que defendió su postura mientras esperaba la decisión del organismo sudamericano.

Estudiantes eliminó a Flamengo y Muslera fue el héroe

La disputa administrativa llegó después de una semifinal que tuvo todos los ingredientes de una noche inolvidable. Estudiantes sacó a relucir su tradición copera, resistió ante uno de los equipos más poderosos del continente y terminó consiguiendo el boleto a la final en una definición por penales.

El gran protagonista de la serie fue Fernando Muslera. El arquero uruguayo se convirtió en la figura al detener tres remates desde los doce pasos y resultó determinante para que el Pincha pudiera festejar una clasificación que parecía reservada para los más grandes capítulos de su historia reciente.

Con el pase a la final asegurado en la cancha y el reclamo de Flamengo rechazado por la Conmebol, Estudiantes puede concentrarse en el desafío deportivo que tiene por delante: volver a disputar una final de la Copa Libertadores y pelear por una nueva consagración internacional.

El Mengao intentó encontrar una respuesta en los escritorios después de la eliminación, pero el primer fallo disciplinario no modificó el desenlace de la semifinal. En La Plata, mientras tanto, la ilusión sigue intacta.