Boca Juniors llegará al Superclásico del domingo donde se cruzará con River Plate, con una posibilidad concreta de asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores 2027. El agónico triunfo por 1 a 0 ante Independiente de Avellaneda le permitió alcanzar los 57 puntos y recuperar el primer puesto de la Tabla Anual. Este martes, Argentinos Juniors superó por 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Diego Armando Maradona del porteño barrio de La Paternal y alcanzó la línea del Xeneize aunque con peor diferencia de gol.

Detrás del Xeneize y Bicho aparece Rosario Central, que tiene un punto menos que ambos; por ahora, ellos tres se están metiendo a la próxima Copa Libertadores. Pero al acecho están Vélez, con 55 puntos; Instituto e Independiente Rivadavia, con 53. El Millonario, en tanto, suma 52 unidades y se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Con seis puntos en juego, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sostener la ventaja y asegurarse un lugar en el máximo certamen continental.

Para lograrlo este domingo, en la jornada 15 del Torneo Clausura, Boca necesita vencer a River y que se cumplan dos de estos tres resultados: Argentinos Juniors no le gane a Atlético Tucumán Rosario Central pierda ante Sarmiento de Junín Vélez Sarsfiedl no derrote a San Lorenzo de Almagro

De darse esa combinación, el Xeneize podrá asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027 una fecha antes del cierre de la fase regular. El Superclásico, entonces, no solo tendrá el atractivo habitual de un enfrentamiento entre Boca y River: también puede convertirse en una oportunidad decisiva para que el equipo de la Ribera cumpla uno de sus principales objetivos de la temporada.

El partido entre Xeneizes y Millonarios se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, desde las 13.

¿Cuáles son las otras vía que tiene Boca Juniors para jugar la próxima Copa Libertadores2027?. Ganar el Torneo Clausura o la Copa Argentina o la Copa Sudaméricana, todos certámenes en los que está en la pelea y tiene chances de consagración.