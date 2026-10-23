El italo-brasileño Jorginho dio positivo en la primera prueba de antidoping y espera la contraprueba, pero podría recibir una dura suspensión. Este martes 27 de octubre será sometido a la contraprueba para verificar si el resultado parcial se mantiene o da negativo.

Jorginho falló su penal en la tanda decisiva por el pase a la final de la Copa Libertadores de América 2026 que finalmente quedó para Estudiantes de La Plata. El periodista brasileño Thiago Asmar reveló que Jorginho dio positivo en un primer control antidoping, el cual no se realizó tras la eliminación de Flamengo.

Qué sanción podrían aplicarle a Jorginho

De confirmarse el resultado y comprobarse la infracción, el jugador podría afrontar una suspensión de seis meses a dos años, según la normativa aplicable.

En el plano deportivo, Estudiantes de La Plata venció a Flamengo por penales (3-2) y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia que no alcanzaba desde 2009.

El desarrollo del encuentro fue intenso y tenso, con un Estudiantes firme en defensa que aguantó con diez jugadores desde los 5 minutos del segundo tiempo tras la expulsión de Baltasar Rodríguez.

La definición desde los doce pasos tuvo como figura determinante al arquero Fernando Muslera, quien atajó tres remates. Por Flamengo fallaron Henrique, Paquetá y Jorginho, mientras que Palacios, Mancuso y Sosa convirtieron para el Pincha y por su parte, Edwuin Cetré erró su intento en una insólita secuencia tras repetición.

Con este triunfo, el conjunto argentino avanzó a la final del torneo, donde se enfrentará a Palmeiras, que superó a Fluminense también por penales.