En la previa de su gran noche en UNO, Estudiantes de La Plata recibió un duro golpe antes de enfrentar a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, ya que Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y el defensor no podrá jugar el partido de ida, de este jueves a las 21.30 en La Plata. Ante la resolución, el Pincha anunció que recurrirá al ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertirla.

A través de un comunicado oficial, el club platense expresó su disconformidad y aseguró que el registro del futbolista fue realizado de acuerdo con la normativa vigente. Además, Estudiantes cuestionó el criterio aplicado por Conmebol señalando que en situaciones anteriores se autorizaron inscripciones en condiciones similares. "El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL", fue parte del mensaje institucional.

El conflicto se originó cuando Estudiantes buscó inscribir a Rojo en reemplazo del volante uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio en la muñeca izquierda. Si bien el defensor figura registrado en el sistema COMET desde el 9 de octubre y está habilitado para disputar el torneo local, Conmebol consideró que no correspondía autorizar su inclusión en la lista para la competencia continental.

Mientras prepara la presentación ante el TAS, el equipo de Alexander Medina deberá resolver cómo reorganizar la defensa para el cruce con el conjunto brasileño, en el que Rojo se perfilaba como titular. Ante su ausencia, Ramiro Funes Mori aparece como la alternativa para acompañar a Santiago Núñez debido las ausencias por suspensión de Tomás Palacios y Leandro González Pirez. El Pincha insistirá para que el reclamo tenga tratamiento urgente con la intención de intentar habilitar al defensor para la revancha en Brasil.