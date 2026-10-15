Estudiantes de La Plata afrontará este jueves una de las noches más importantes de su temporada. Desde las 21:30, el Pincha recibirá a Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, con la ilusión de hacerse fuerte en casa y dar el primer paso hacia una nueva final continental. Del otro lado estará el último campeón, uno de los grandes candidatos al título y un rival que conoce muy bien al conjunto platense.

El equipo dirigido por Alexander Medina vuelve a disputar esta instancia por primera vez desde 2009, cuando terminó levantando el trofeo más importante del continente. Ahora, con el respaldo de su gente y la expectativa de toda La Plata, buscará construir una ventaja que le permita viajar a Brasil con mejores perspectivas para la revancha. La llegada de Marcos Rojo, incorporado en los últimos días, también suma una alternativa de experiencia para afrontar una serie de máxima exigencia.

Estudiantes quiere cambiar la historia ante el último campeón

El recorrido del Pincha hasta las semifinales tuvo momentos de carácter y una victoria que reforzó su confianza. Después de finalizar segundo en la fase de grupos, eliminó a Universidad Católica de Chile en los octavos de final y dio uno de los golpes de los cuartos al dejar en el camino al Corinthians de Brasil. Ahora tendrá enfrente una prueba de mayor exigencia, ante un Flamengo que cuenta con jerarquía individual y experiencia en las instancias decisivas.

El cruce, además, tiene un antecedente reciente que alimenta el deseo de revancha del conjunto argentino. En la edición pasada, el equipo brasileño eliminó a Estudiantes en los cuartos de final mediante una definición por penales. Por eso, el encuentro de esta noche no solamente representa la posibilidad de acercarse a la final: también ofrece la oportunidad de saldar una cuenta pendiente frente a su gente.

Flamengo llega con la chapa de campeón defensor y un recorrido sólido. Terminó primero en el grupo que compartió precisamente con Estudiantes y luego superó a Cruzeiro, de Brasil, e Independiente del Valle, de Ecuador. Con Leonardo Jardim al frente, el conjunto carioca intentará imponer su calidad y conseguir un resultado favorable fuera de casa para definir la serie ante su público.

Las posibles formaciones de Estudiantes y Flamengo

Para el encuentro de ida, Medina podría apostar por una estructura con Fernando Muslera en el arco, una defensa con experiencia y un ataque encabezado por Guido Carrillo. La presencia de Tiago Palacios y Joaquín Tobio Burgos también aparece como una de las alternativas para generar desequilibrio y acompañar al centrodelantero.

Por el lado brasileño, Jardim tendría a Agustín Rossi como titular, con una línea defensiva integrada por Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro. En la mitad de la cancha, Erick Pulgar y Saúl Ñíguez aportarían equilibrio, mientras que Gonzalo Plata, Jorge Carrascal y Samuel Lino acompañarían a Pedro en la ofensiva.

Las probables formaciones serían las siguientes:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes vs. Flamengo: horario, árbitro y dónde ver en vivo

El partido se disputará este jueves en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El árbitro principal será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará a cargo del VAR.

Los datos del partido:

Competencia: Copa Libertadores.

Instancia: semifinales, partido de ida.

Partido: Estudiantes de La Plata vs. Flamengo.

Día: jueves 15 de octubre.

Horario: 21:30 de Argentina.

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Mereles (Paraguay).

TV: Telefe y Fox Sports.

Streaming: Disney+ Premium.

Estudiantes sabe que deberá aprovechar la localía y jugar con inteligencia ante un adversario que suele hacerse fuerte en los partidos decisivos. Flamengo, en cambio, intentará llevarse un resultado que lo deje bien posicionado para la definición. Con la revancha del año pasado como combustible y una final en el horizonte, La Plata se prepara para una noche de Copa en la que cada detalle puede marcar la diferencia.