La Conmebol sancionó con cuatro meses de suspensión al jugador de la Selección Sub 17, y de Independiente de Avellaneda, Matheo Benítez Machuca, por insultos racistas contra la delegación de Brasil en el Sudamericano disputado en Paraguay.

Futbolistas de la selección brasileña denunciaron dichos discriminatorias por parte del mediocampista argentino en el encuentro donde ambos combinados se enfrentaron en el estadio Sportivo Ameliano. Si bien las cámaras no registraron el hecho, él informe arbitral sostuvo el reclamo, luego de un cotejo que terminó con derrota 3-0 para Argentina, y posteriores incidentes.

Ante esto, la sanción que cuenta con el aval de la FIFA, ´posee ejecución inmediata, por lo que el futbolista de las inferiores de Independiente, no podrá disputar ningún tipo de partido en ninguna categoría en el lapso de cuatro meses.

La AFA confirmó que presentará un recurso de amaro, para que el juvenil pueda disputar los cotejos de preparación pensando en el mundial de la categoría que se jugará en Qatar desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre.