El boxeador irlandés Lee Reeves falleció este martes por la madrugada luego de permanecer tres meses en coma tras lesiones sufridas en agosto en medio de una pelea.

El nacido en Limerick hace 31 años fue noqueado dos veces en el décimo asalto del combate frente a Gary Cully en el 3Arena de Dublín, que iba a definir el título vacante celta de la Junta de Boxeo de Irlanda. Tuvo que ser retirado del ring en camilla y fue trasladado a un centro hospitalario, donde ingresó en estado crítico pero estable.

El púgil fue intervenido y permaneció en coma inducido desde ese momento, pero finalmente no ha podido superar los daños y murió durante esta madrugada de martes. “Compartimos el ring en agosto pero nos conocemos desde mucho antes. ¡Qué persona y qué caballero! Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer estar escribiendo esto. Descansa en paz, hermano.”, publicó Cully en sus redes sociales para despedir al irlandés.

Reeves era profesional desde 2018 y su récord era de 16 victorias y dos derrotas. Además, fuera del cuadrilátero, era embajador del grupo de prevención al suicido del Tratado de Limerick y defensor de la divulgación de la importancia de la salud mental.