Con la participación de más de cien personas entre entrenadores, especialistas y deportistas de trayectoria nacional e internacional, se realizó este pasado lunes en el Espacio DUAM el 1° Congreso de Deporte Adaptado y Paralímpico, un encuentro programado para fortalecer la formación y el desarrollo del deporte adaptado en toda la provincia.

La convocatoria estuvo dirigida a profesores de Educación Física, entrenadores, estudiantes, docentes, deportistas, federaciones, clubes, asociaciones, instituciones educativas y equipos técnicos de las áreas de Deportes y Discapacidad de los municipios.

Gustavo Borro, presidente del Comité Paralímpico Argentino (Copar), dijo que “venir a Neuquén es como sentirnos locales porque ya hemos realizado aquí varios torneos y se producen cosas muy lindas. En esta oportunidad, abordamos temas de capacitación, que es algo muy importante porque entendemos que nuestro comité no puede estar solo en Buenos Aires y tampoco estar únicamente para los Juegos o reducirse a una medalla. Cuando más vínculos tengamos con las provincias, los municipios, los pibes de barrio y las escuelas, vamos a crecer más”. Sobre este punto destacó “la apertura que tiene el Gobierno de Neuquén para llevar adelante estos proyectos porque el comité no crece solo, sino entre todos”.

Michelle Formonte, directora ejecutiva del Comité Panamericano de las Américas, contó que desde esa organización “somos responsables por 34 países, de Canadá hasta Argentina, articulando muchas iniciativas. Y una de ellas es hablar sobre deporte de invierno para ver cómo capitalizar el desarrollo deportivo invernal y ser una potencia, teniendo en cuenta que somos el único continente que tenemos nieve todo el año”.

Se llevó a cabo el 1° Congreso de Deporte Adaptado en Neuquén: Formación y Desarrollo

Entrenamiento, formación profesional y alto rendimiento

A lo largo de la jornada, los disertantes abordaron aspectos relacionados con la planificación y metodología del entrenamiento, la preparación de atletas, la formación profesional y las experiencias en el alto rendimiento, desde la iniciación deportiva hasta la competencia internacional.

Participaron Carlos Federico Salazar, entrenador de Selección Argentina de Para atletismo; Luis Fernando Mihovich, técnico nacional de Para natación; Pablo Javier Robledo, instructor en esquí adaptado y deporte paralímpico; Damián Iván Pelozo, director técnico de la Selección Argentina de Goalball; Pablo Adrián Iocca, entrenador de la Selección Argentina de Boccia Paralímpica; y Martín Carnaghi, instructor y entrenador de esquí adaptado.

Uno de los momentos destacados del cierre fue el Panel de Deportistas, liderado por el periodista deportivo Daniel Contreras, que reunió a referentes neuquinos que representaron a la provincia y al país en competencias nacionales e internacionales.

Participaron Iñaki Basiloff (natación adaptada), Enrique Plantey (esquí alpino adaptado), Mateo Sepúlveda (para atletismo), Gustavo Nahuelquín (fútbol 7 adaptado), Lorena Magaña (goalball), Diego Martín González (para atletismo), Tiziano Reyes (para atletismo) y Briana Luján Navarrete (natación).