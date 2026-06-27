La previa del encuentro entre la Selección argentina y Jordania estuvo marcada por un momento de profunda emoción. En la conferencia de prensa realizada antes del partido, Lionel Scaloni dejó de lado por unos minutos las cuestiones futbolísticas para dedicarle unas palabras al pueblo venezolano, golpeado por los terremotos que dejaron cientos de víctimas y miles de heridos.

El entrenador campeón del mundo se mostró conmovido por la situación y habló con seriedad ante los periodistas presentes. “Me pongo un poco serio para mandarle mucha fuerza al pueblo venezolano. Sinceramente, no puedo creer lo que está pasando. Es muy triste, muy difícil de explicar”, expresó el técnico argentino visiblemente afectado por la tragedia.

Además, Lionel Scaloni pidió solidaridad internacional y destacó la importancia de la ayuda humanitaria en este tipo de catástrofes. “Les mando un fuerte abrazo. Todos los que puedan apoyar y todos los países que puedan dar una mano serán bienvenidos. De nuestra parte, un abrazo grande al pueblo venezolano”, agregó durante la conferencia.

Lionel Scaloni habló sobre Venezuela

Los terremotos en Venezuela generaron conmoción en distintas partes del mundo. Según trascendió, el desastre dejó más de 900 muertos y alrededor de 3.300 personas heridas, provocando una fuerte reacción de figuras públicas y deportivas que enviaron mensajes de apoyo a las víctimas y sus familias.

Luego de ese emotivo momento, la conferencia retomó el tono futbolero habitual. Allí apareció la consulta de Enrique Macaya Márquez, quien le preguntó directamente al entrenador sobre la presencia de Lionel Messi en el partido frente a Jordania. La respuesta del DT sorprendió y generó sonrisas entre los presentes.

“Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no se la esquivaría. Usted se lo merece”, respondió entre risas Lionel Scaloni, dejando en claro el respeto y cariño que siente por el histórico periodista deportivo argentino.

Lionel Scaloni habló sobre Venezuela

De todos modos, el técnico evitó confirmar el resto de la formación titular y explicó que el equipo recién será anunciado oficialmente horas antes del encuentro. La expectativa alrededor de la presencia de Lionel Messi continúa siendo uno de los grandes temas en la previa del compromiso.

El duelo entre la Selección argentina y Jordania se jugará este sábado 27 de junio desde las 23:00, horario argentino, en el Dallas Stadium. Allí, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el Grupo J con puntaje ideal y seguir consolidando su gran presente futbolístico.