En el Philadelphia Stadium, Croacia y Ghana animarán un atractivo cotejo por la fecha 3 del Grupo L de la Copa Mundial 2026. Los europeos se recuperaron en la última jornada y van por el golpe ante los africanos, que con la victoria pueden aspirar al 1 de la zona.

Invicto, con 4 puntos y un buen empate frente a Inglaterra que lo dejó bien posicionado, Ghana va por otro buen resultado que le permita aspirar por el 1 del grupo, luego del triunfo 1-0 ante Panamá, y empatar 0-0 con Inglaterra.

Carlos Queiroz sabe que está ante una gran oportunidad ante los croatas, considerándolo como un seleccionado “muy sólido”, comandado por la jerarquía de Luka Modric; defendiéndose de las críticas por ser un seleccionado defensivo “jugamos atacando, a los jugadores, atacando los espacios, atacando el balón, atacando el tiempo, reduciendo el tiempo, reduciendo el espacio durante 90 minutos. Así que este es un enfoque mental poderoso cuando no tienes el balón y tienes que tener esta actitud de ataque".

Por otro lado, Croacia sabe que tiene que sumar para lograr el boleto a 16avos. Con tres puntos producto de una dura derrota ante Inglaterra, y posterior triunfo 1-0 ante Panamá. Un punto lo puede dejar dentro de los mejores terceros, pero con diferencia de gol de -2.

Ante este panorama, Zlatko Dalic aseguró que deben hacer “Su mejor partido hasta el momento” si quieren superar a Ghana, a quien calificó como un seleccionado muy bueno, agregando además que deben mejorar varios conceptos con relación a los últimos partidos “debemos tener máxima concentración defensiva, pases más precisos y mayor rapidez en la circulación de la pelota”.

El grupo L tiene a Inglaterra como líder con 4 puntos y +2 en goles, Ghana suma la misma cantidad de unidades pero con +1 en tantos. Croacia 3puntos y -2, mientras que Panamá cierra con 0. En simultáneo, jugarán desde las 18hs Inglaterra vs Panamá.

Probables Formaciones:

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Ghana: Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

Datos del partido:

Hora: 18.00

TV: DSports

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim

Estadio: Philadelphia Stadium