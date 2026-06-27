La conferencia de prensa previa al encuentro de la Selección Argentina tuvo un episodio inesperado que rápidamente se volvió viral. Mientras todos aguardaban definiciones sobre el equipo y la presencia de Lionel Messi, el primero en tomar la palabra fue nada menos que Enrique Macaya Márquez, histórico referente del periodismo deportivo argentino.

La aparición del reconocido comentarista sorprendió incluso al propio Lionel Scaloni, quien no ocultó su alegría al verlo presente. Entre sonrisas, Macaya Márquez lanzó una consulta directa sobre las dos grandes incógnitas del partido frente a Jordania: la situación física de Messi y la formación titular.

Con su clásico estilo descontracturado, el periodista bromeó ante la sala y reconoció que sus colegas seguramente lo iban a “matar” por preguntar justo los temas más buscados de la jornada. El comentario provocó risas inmediatas entre los presentes y generó un clima relajado en la conferencia.

Antes de entrar de lleno en cuestiones futbolísticas, Scaloni decidió hacer una pausa para enviar un mensaje solidario a Venezuela. El entrenador expresó su preocupación por la delicada situación que atraviesa el país luego de los recientes terremotos y manifestó su apoyo a las familias afectadas por la tragedia.

Luego de ese momento emotivo, el DT argentino se dirigió especialmente a Macaya Márquez con palabras cargadas de admiración. “Un placer que me haga la pregunta, verlo acá, gracias por venir”, expresó el técnico nacido en Pujato, destacando la enorme trayectoria del histórico relator y comentarista.

El entrenador también recordó que durante su etapa como futbolista siempre consideró a Macaya Márquez como una referencia absoluta dentro del periodismo deportivo nacional. La escena despertó aplausos y dejó en evidencia el vínculo de respeto que existe entre ambas figuras.

Lionel Scaloni y un lindo momento con Macaya M

Finalmente, y casi como una excepción a su habitual hermetismo, Scaloni decidió revelar una información importante sobre Lionel Messi. “Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no se la esquivaría. Usted se lo merece”, lanzó entre risas, generando una nueva reacción divertida en la sala.

Más allá de esa confirmación, el entrenador evitó dar detalles sobre el resto de la alineación de la Selección Argentina. Aunque aseguró que el equipo ya estaba definido, prefirió mantener el misterio hasta el mismo día del encuentro ante Jordania.