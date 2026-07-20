Nicolás Tagliafico terminó la final del Mundial 2026 con su cuerpo al límite después de la derrota de la Selección Argentina frente a España. Un video grabado tras el partido mostró al lateral afectado por fuertes calambres en la pierna izquierda y con serias dificultades para abandonar el campo de juego.

La secuencia expuso un momento que no formó parte de la transmisión oficial. Mientras el resto de los protagonistas comenzaba a retirarse, el defensor intentó avanzar, pero debió reducir la marcha por el dolor. Su manera de caminar dejó en evidencia el enorme desgaste físico que había acumulado durante los 90 minutos.

En uno de los pasajes más impactantes del registro, Tagliafico aparece inclinado hacia adelante y con las manos apoyadas sobre la rodilla y el muslo. El futbolista intenta estirar la zona afectada para aliviar la molestia, aunque los calambres le impiden recuperar rápidamente la estabilidad necesaria para continuar.

La dificultad se vuelve todavía más notoria cuando prueba caminar nuevamente y arrastra la pierna izquierda con una marcada renguera. Después de recorrer unos metros, el lateral debe detenerse y arrodillarse sobre el césped. Allí permanece durante algunos segundos mientras recupera aire y espera que disminuya el dolor.

Dibu Martínez se mantiene cerca de su compañero durante ese complicado momento. El arquero observa atentamente su estado y lo acompaña mientras intenta recomponerse, sin alejarse hasta comprobar que puede volver a ponerse de pie. El gesto sumó una escena de compañerismo a una noche atravesada por la tristeza de la derrota.

Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales varias horas después de la definición y provocaron una fuerte reacción entre los hinchas. Muchos usuarios destacaron que el estado físico del defensor permitió dimensionar la exigencia del encuentro y el esfuerzo realizado por el equipo para intentar conquistar nuevamente el título.

Pese a las molestias, Nicolás Tagliafico consiguió reincorporarse y retomó lentamente el camino junto al resto del plantel. Su salida, con el dolor reflejado en cada paso y Dibu a pocos metros, se convirtió en una de las postales más conmovedoras del cierre del Mundial y resumió la entrega del lateral hasta el último minuto de la final.