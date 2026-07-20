La consagración de España en el Mundial 2026 estuvo marcada por la alegría de un lado y la tristeza del otro. Tras el triunfo por 1-0 en el alargue frente a la Selección Argentina, los jugadores comenzaron a prepararse para la ceremonia de premiación mientras el estadio vivía un clima de emociones cruzadas. En ese contexto ocurrió una escena que no fue captada por la transmisión oficial, pero sí por un hincha desde las tribunas.

El protagonista del momento fue Sergio Ramos, quien no dudó en acercarse hasta Lionel Messi cuando el capitán argentino esperaba recibir la medalla del subcampeonato. El histórico defensor español abrazó al rosarino y le dedicó unas palabras de aliento en medio del dolor por la derrota, un gesto que fue ampliamente valorado en las redes sociales.

La imagen tuvo un significado especial por la historia que ambos compartieron. Durante muchos años, Sergio Ramos y Lionel Messi fueron los grandes protagonistas de los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, enfrentándose en algunos de los partidos más recordados del fútbol español. Aquella rivalidad, sin embargo, quedó atrás con el paso del tiempo.

El destino los volvió a reunir cuando coincidieron en el Paris Saint-Germain (PSG). Allí compartieron vestuario durante dos temporadas y construyeron una relación basada en el respeto mutuo, dejando de lado la histórica competencia que los había enfrentado durante más de una década en LaLiga.

En esta oportunidad, Sergio Ramos había sido invitado por la FIFA para formar parte de la ceremonia oficial. El exdefensor fue el encargado de trasladar la Copa del Mundo hasta el escenario donde minutos más tarde España levantaría el trofeo como campeón. Tras cumplir esa función, caminó directamente hacia el sector donde se encontraba el plantel argentino.

Sergio Ramos y su cariño con Lionel Messi

Las imágenes muestran a Sergio Ramos abrazando a Lionel Messi y conversando durante algunos segundos. Aunque no trascendió el contenido del diálogo, se puede observar al capitán argentino escuchando atentamente, asintiendo con la cabeza y despidiéndose con un gesto de agradecimiento que reflejó el afecto entre ambos.

El video, difundido poco después en las redes sociales, acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron que el abrazo entre Sergio Ramos y Lionel Messi fue una de las postales más emotivas de la final del Mundial 2026, demostrando que el respeto puede perdurar incluso después de las rivalidades más intensas.