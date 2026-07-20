Roberto Ratón Ayala protagonizó un tenso enfrentamiento con Dani Olmo después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni discutió con el futbolista español y terminó golpeándolo en el rostro, una secuencia que luego se viralizó en las redes sociales.

El incidente ocurrió sobre el campo de juego, cuando todavía se producían cruces entre los integrantes de ambas delegaciones. En el video se observa al Ratón Ayala frente al mediocampista en medio de una discusión y, tras varios segundos de intercambio, el exdefensor argentino lanza el golpe que impacta directamente contra su cara.

La escena no fue mostrada durante la transmisión televisiva del partido, ya que las cámaras oficiales estaban concentradas en otros focos de conflicto. Sin embargo, una grabación realizada desde las tribunas permitió reconstruir el altercado y exhibió el momento que había pasado inadvertido para gran parte de los espectadores.

Hasta el momento no trascendió qué originó la pelea ni cuáles fueron las palabras que intercambiaron antes de la agresión. La situación se desarrolló en un contexto de máxima tensión, con los jugadores españoles celebrando la consagración y los argentinos atravesando la frustración de haber perdido el título en el último partido de la competencia.

Dani Olmo no respondió físicamente después de recibir el golpe. El futbolista permaneció delante del Ratón Ayala y continuó recriminándole su actitud, pero no intentó devolver la agresión. Esa reacción evitó que el cruce individual se transformara en un enfrentamiento todavía mayor entre los protagonistas.

Casi al mismo tiempo, Leandro Paredes y Gavi se empujaron y discutieron dentro de otro tumulto que sí alcanzó a verse en la transmisión oficial. Compañeros, colaboradores e integrantes de los cuerpos técnicos debieron intervenir para separarlos y evitar que las distintas peleas que aparecieron sobre el terreno siguieran escalando.

Lionel Scaloni también ingresó en medio de los incidentes e intentó calmar a varios futbolistas españoles mientras alejaba a miembros de su delegación. El video del golpe de Ayala, difundido posteriormente, sumó una escena desconocida al caótico desenlace de la final y dejó expuesto el clima de confrontación que continuó después del cierre del partido.