Apenas terminada la final contra la Argentina que consagró a España como campeón del mundo por segunda vez en la historia, los medios gráficos del planeta destacaron el evento que se concretó en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Marca, el principal diario deportivo del país ibérico tituló “Otra vez reyes del mundo”. Sport, por su parte, encabezó con “España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón”, haciendo referencia al apodo del goleador Ferrán Torres quien se desempeña como delantero del Barcelona, club cercano a su cobertura diaria en Catalunya.

La portada del diario español Marca con la consagración de la selección europea.

Por su parte, El País fue mucho más formal y dirigió el título a la cantidad de estrellas en la camiseta de los europeos: “España, campeona del mundo por segunda vez”. Sport Illustrated, de los Estados UNndos sólo informó: "La selección de España vence a Argentina y gana el Mundial 2026".

“Fueron mejores”

Con el dolor del resultado recién concretado, el técnico de la Argentina reconoció la superioridad de España en el último partido y dijo: “Fueron mejores que nosotros hoy y eso hay que reconocerlo”.

Mientras tanto, miles de hinchas salieron a las calles de la Argentina para reconocer la campaña de la Selección en lo que, se supone, será su último mundial en la historia.