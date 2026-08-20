Luego de la igualdad sin goles de River en su visita a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde el conjunto argentino se llevó un empate a pesar de una floja actuación, uno de los que se hizo eco de esto fue Hugo Rodallega, capitán y goleador del equipo colombiano, que consideró que el Millonario "logró lo que había ido a buscar".

“En realidad ellos consiguieron lo que querían, yo creo. Querían llevarse un empate y lo consiguieron al final. Simplemente tenemos que prepararnos en estos siete u ocho días para corregir lo que fallamos en la noche de hoy”, sostuvo el delantero, que también lamentó las situaciones que tuvo Santa Fe y no pudo concretar.

Ya pensando en la revancha del miércoles 26 de agosto en El Monumental, Rodallega resaltó la actuación de los Cardenales pese al empate y se mostró esperanzado para el duelo decisivo: “Tenemos que poner en práctica la eficacia y poder concretar las opciones que tengamos. El hincha tiene que estar tranquilo. Entendemos que no se concretó, pero creamos opciones y estuvimos muy cerca. Allá en Argentina vamos a salir a ganarlo”, afirmó el delantero de 41 años.

Del lado de River, el que coincidió con la visión del delantero fue Eduardo Coudet, que reconoció que su equipo "jugó como pudo" en conferencia de prensa: "Sacamos un gran punto. Me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este y creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido". Además, añadió que el contexto, con una defensa improvisada, más la altura de Bogotá, afectaron el rendimiento del Millonario "Nosotros siempre queremos ganar cada partido, pero sobre todo entre las dificultades y la altura, me parece que volvemos a casa bien", dijo el DT.