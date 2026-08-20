En su reestreno copero en este semestre, River empató sin goles con Independiente Santa Fe en El Campin de Bogotá la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Millonario, que llegaba luego de conseguir su primera victoria en el campeonato local, sufrió ante un rival que tuvo las ocasiones más claras, y terminó sacando un buen resultado de visitante de cara a la vuelta en El Monumental.

River tuvo la primera

Antes de los dos minutos de partido, llegó la primera ocasión del encuentro para el Millonario. Un tiro libre flotado de Ángel Correa encontró un gran anticipo ofensivo de Lautaro Rivero, que obligó al arquero Weimar Asprilla a realizar una gran atajada sobre la parte alta de su palo izquierdo para enviarla al córner.

Bustos, al travesaño

En respuesta a aquella chance de River, el equipo colombiano tuvo su ocasión más clara con el ex Talleres. La pelota le llegó a Jáder Obrián, que llegó al fondo por derecha y sacó un centro atrás para Bustos, que remató de derecha e hizo estremecer el vertical del arco de Santiago Beltrán, que alcanzó a rozar con los dedos el tiro.

El palo se lo negó a Bustos

Tras una pérdida en ataque de Fausto Vera, llegó una nueva ocasión de Independiente Santa Fe, que se mostró amenazante con espacios. Obrián encontró de nuevo a Bustos, que hizo la diagonal, controló y sacó un disparo al segundo palo que se fue abriendo y dio en el poste.

Bustos lo tuvo de nuevo

Al comienzo del complemento llegó una nueva chance para Independiente Santa Fe, otra vez en los pies de Bustos luego de un increíble error de Rivero. El zaguero realizó un control excesivamente largo y perdió la pelota con el delantero, que ante la salida de Beltrán quiso tirársela por arriba pero su definición se le fue demasiado elevada.

Fagúndez la tiró por arriba

Cerca del final, River volvió a salvarse en una noche difícil. Un tiro libre desde la derecha de Maximiliano Lovera cayó al punto penal donde el uruguayo Franco Fagúndez, de frente al arco, se agachó para rematar de cabeza y su testazo se fue apenas por arriba del arco riverplatense.

Formaciones

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata, Nahuel Bustos; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Fausto Vera, Anibal Moreno, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: El Campin.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radios del Valle FM 90.7, FM Las Palmas 96.1 y FM Mitre Patagonia 90.5 con el SuperMitre Deportivo.

El pasado fin de semana, River cortó una racha de seis derrotas consecutivas luego de superar 2-0 a Argentinos Juniors y le dio aire a Eduardo Coudet de cara a esta serie ante el elenco colombiano, determinante pensando en su futuro al mando del Millonario. Este duelo, que se suponía iba disputarse la semana anterior, se postergó debido al sismo que sufrió Colombia el pasado lunes 10 de agosto, por lo que Conmebol decidió reprogramar el partido. Es decir que los de Núñez conocerán antes a su potencial rival de cuartos.

Para visitar al conjunto cafetero, el Millonario tendrá dos ausencias de peso, ya que Gonzalo Montiel tiene una sobrecarga en el aductor izquierdo, mientras que Marcos Acuña sigue recuperándose del desgarro en el isquiotibial derecho. Además, Thiago Almada llegó con lo justo al cotejo e iniciará desde el banco de suplentes. Para reemplazar a sus laterales titulares, Coudet tendrá que improvisar en defensa utilizando a Lucas Martínez Quarta de marcador de punta derecho, en tanto que Facundo González irá por izquierda. Recordemos que Giovanni González y Francisco Ortega no entraron en las cinco modificaciones de la lista para la Copa Sudamericana.

Almada llegó con lo justo e irá al banco contra Independiente Santa Fe.

Por su parte, Independiente Santa Fe no disputó su fecha el pasado fin de semana por la reprogramación del calendario en el fútbol colombiano que ocasionó el terremoto de la semana pasada. En la actualidad, el equipo que comanda Pablo Repetto marcha en el puesto 11 en el Torneo Clausura con 3 puntos. Luego de quedar tercero en su grupo en Copa Libertadores, por detrás de Corinthians y Platense, los cafeteros superaron en playoffs a Caracas con un global de 5-0 para llegar a esta instancia.