Teoría conspirativa afirma que Vinicius Juniors fue reemplazado

Una descabellada teoría conspirativa que circula en Brasil afirma que Vinicius Juniors habría desaparecido en circunstancias misteriosas y que el futbolista del Real Madrid habría sido sustituido por un doble para cumplir con sus contratos publicitarios. Una teoría de la conspiración completamente loca dice que la CIA, los Rothschild y las Élites mataron y reemplazaron al astro brasileño después del Mundial.

Algunos internautas aseguran, argumentando que el Vinicius de Brasil no lleva los tatuajes en el muslo que tiene el Vinicius del real Madrid, que el jugador que se vio contra Australia durante la concentración de Brasil no sería el verdadero Vinicius.

"Una teoría de la conspiración completamente loca dice que la CIA, los Rothschild (influyente dinastía europea de origen judeoalemán que fundó importantes instituciones bancarias y financieras a finales del siglo XVIII) y las Élites mataron y reemplazaron a Vinicius después del Mundial", apunta @BlackBondPtv.

Los cambios físicos de Vinicius Jr. alimentan las teorías conspirativas

El cambio estético en el rostro de Vinicius Jr. también sirve como combustible para avivar el fuego de esta descabellada conspiración que ha nacido principalmente en foros y cuentas de TikTok de Brasil en septiembre de 2026.

Algunos han llegado a vincular el cambio físico de Vinicius, y la introducción de un doble, con la supuesta invasión alienígenas reptilianos durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para raptar a Vinicius y Neymar.

"Tengo que contarles que volví a soñar con alienígenas invadiendo el campo de fútbol en Miami. Y vi claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave. Cuando la nave ascendió, llegó la nave nodriza y abdujo a miles de personas del campo de fútbol. Vi tantos gritos, tanto llanto, tantas lágrimas y sufrimiento", dijo Vo Bahiana en un vídeo que ha dado la vuelta al mundo", profetizó sin éxito la vidente Vo Bahiana.