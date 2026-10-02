Mari Menuco Run: Trail running para toda la familia este sábado

Se presentó oficialmente la sexta edición de Mari Menuco Run, competencia se llevará a cabo este sábado 3 de octubre, desde las 16, en el barrio La Península, ubicado a orillas del lago.

La prueba es organizada por Mari Menuco Run, que cuenta con el acompañamiento de la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia. Esta nueva edición, que contará con tres distancias competitivas de 8, 15 y 25 kilómetros, además de una categoría Kids, destinada a que niñas y niños puedan sumarse a la experiencia deportiva.

La oficialización se realizó en el auditorio de la Ciudad Deportiva, con la presencia de la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone. actividad de la que también participaron los organizadores de la competencia, Franco Paredes Reyes y Yahir Cossara.

Mari Menuco Run tiene como objetivo acercar el trail running a la comunidad neuquina, promoviendo una actividad que integra deporte, salud, bienestar y contacto con la naturaleza. La propuesta busca fomentar la actividad física y generar espacios de encuentro y participación para toda la comunidad.

La competencia tendrá como escenario el entorno natural del lago Mari Menuco y permitirá a participantes de distintas edades disfrutar de una jornada deportiva al aire libre, consolidando al deporte como una herramienta de promoción de hábitos saludables y de encuentro comunitario.