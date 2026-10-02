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Básquet

Torneo Pre Federal: se viene la segunda fecha de clásicos

Este viernes 2 desde las 21.30 se enfrentarán Independiente-Pacífico, Atlético Regina-Deportivo Roca, Club Plottier-Centro Español y Pérfora-Petrolero Argentino

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 15:50
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Pre Federal de básquet: segunda fecha de clásicos este viernes

El Torneo Pre Federal de básquet 2026 que en forma conjunta juegan equipos de la Federación Neuquina de basquetbol y la Asociación Alto Valle tendrá su segunda fecha de clásicos este viernes 2 de octubre, en el marco de la sexta fecha del certamen que tendrá por escenario a  Villa Regina, Neuquén capital, Plaza Huincul y Plottier.

Los cuatro partidos están previsto que den inicio a las 21,30, Club Plottier se medirá con Centro Español, en El Histórico; Pérfora jugará ante Petrolero Argentino en el "Piti" Claris.

En tato, en La Calderita de avenida Rivadavia en "La Perla del Valle", Atlético Regina recibirá al Deportivo Roca e Independiente será anfitrión de Pacífico, en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la capital provincial.

Con cinco jornadas disputadas, la tabla registra a cuatro equipos en positivo y los otro cuatro que deberán tratar de mejorar su accionar. Arriba se encuentran Pérfora y Roca con 9 puntos (4 ganados y 1 perdido), Centro Español y Pacífico son escoltas con 8 unidades (3 ganados y 2 perdidos) y en la zona baja están Atlético Regina y Petrolero Argentinos 7 puntos, con récord negativo de 2 ganados y 3 derrotas, cierran Club Plottier e Independiente, han sumado 6 puntos, una victoria y 4 perdidos.

 

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