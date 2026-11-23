Después de lo que fue el triunfo de River por 3-1 ante Lanús para acceder a los cuartos de final del Torneo Clausura en la noche del Monumental, Leonardo Ponzio se postuló abiertamente para continuar como entrenador del Millonario. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT interino manifestó su intención de continuar más allá de diciembre en el banco del elenco de Núñez.

Ante la consulta sobre la valoración de su ciclo, Ponzio declaró sus intenciones de seguir al frente del plantel: "Creo que me gané el lugar y lo voy a respetar, por supuesto que quiero ser el entrenador de River", y dejó ver su fastidio acerca de los rumores de la llegada otro entrenador: "Hoy parece que este lugar se está ofreciendo, vendiendo. Y si hay alguien en el cargo trabajando hay que respetarlo”.

Siguiendo con el tema, Ponzio profundizó y apuntó a versiones que, según él, no favorecen al presente de River: "No me molesta que aparezcan nombres. Sé de qué lado viene, conozco todo. Lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. ¿Qué buscamos? ¿Que nos vaya mal? Le va mal a River… yo soy una parte del momento. A mí me molesta que no protegemos al club", expresó el ex volante riverplatense.

Por último, el entrenador también se refirió a la titularidad de Lautaro Rivero pese a que Lucas Martínez Quarta ya había cumplido la suspensión por su expulsión en el Superclásico. "Lauti se lo ganó el otro día. El Chino estará preparado para cuando le toque y lo voy a seguir defendiendo a muerte. Hay una persona atrás y eso es todo. Vamos a tratar de que todos me hagan dudar", comentó, en relación a los cuestionamientos al zaguero por parte de los hinchas.