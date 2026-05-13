El Mundial todavía no arrancó, pero en el fútbol argentino ya empezó otro partido: el de los millones. Mientras las selecciones ultiman detalles para definir las listas rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA confirmó una noticia que hizo sonreír a varios clubes del país. Cada institución que ceda jugadores al torneo recibirá una importante suma de dinero por cada día que sus futbolistas permanezcan en competencia.

La cifra no pasa desapercibida: once mil dólares diarios por jugador convocado. Un número que, incluso para los clubes más poderosos del continente, representa un ingreso más que tentador en tiempos donde cada dólar vale oro.

En ese escenario, Boca Juniors y River Plate aparecen como los grandes ganadores del fútbol argentino. El Xeneize ya empieza a sacar cuentas con nombres pesados que tienen muchas chances de disputar la Copa del Mundo. Leandro Paredes sería una fija en la Selección Argentina, mientras que Adam Bareiro y Ángel Romero podrían representar a Paraguay. Solo con esos tres futbolistas, Boca tendría asegurado un ingreso cercano a los 450 mil dólares como base.

Del otro lado, River podría romper el chanchito mundialista. El equipo de Núñez cuenta con varios habituales convocados por sus selecciones: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez aparecen con serias chances de estar en la máxima cita del fútbol. Si todos son convocados, el Millonario embolsaría cerca de 900 mil dólares solamente por su participación inicial.

Claro que el negocio puede ser todavía mayor. FIFA pagará según la cantidad de días que cada jugador permanezca en el Mundial, por lo que una selección que llegue hasta las últimas instancias multiplicará las ganancias para sus clubes. En caso de que la Selección Argentina vuelva a meterse en una final, tanto Boca como River podrían recibir otros 242 mil dólares extra por cada futbolista albiceleste que siga en carrera.

Pero no solamente los gigantes del país miran de reojo esta lluvia de dólares. Otros clubes argentinos también podrían verse beneficiados por el programa de compensación de FIFA. Lanús aparece con José María Canale; Estudiantes de La Plata con Fernando Muslera; Independiente Rivadavia con Alex Arce; Rosario Central con Agustín Sández y Jaminton Campaz; San Lorenzo con Orlando Gill y Huracán con Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.

Con el Mundial cada vez más cerca, la pelota todavía no empezó a rodar, pero en los clubes argentinos ya hay una certeza: además de prestigio y vidriera internacional, prestar jugadores a la Copa del Mundo también puede convertirse en un negocio multimillonario.