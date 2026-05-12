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DADOS DE BAJA

Los campeones del mundo que Scaloni dejó afuera de la prelista del Mundial 2026

El entrenador sorprendió con 55 nombres para los próximos desafíos. En medio de un recambio generacional, varios campeones de Qatar 2022 no forman parte del plantel.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 21:54
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Di María, Correa y Dybala, tres que fueron campeones en Qatar que no estarán en la Copa del Mundo del 2026

La Selección Argentina presentó la prelista para el Mundial 2026, que cuenta con 55 nombres, de los cuales el entrenador Lionel Scaloni deberá elegir a 26 para anunciar oficialmente los que viajarán a la Copa del Mundo. La fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo.

La decisión del nativo de Pujato sacudió el mundo del fútbol. Con la mira puesta en el futuro y dándole rodaje a figuras jóvenes como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, el director técnico decidió prescindir de varios nombres que alzaron la Copa en Qatar.  

Entre las ausencias más destacadas figuran el rosarino Ángel Di María, quien ya había anunciado su retiro del combinado nacional, y Franco Armani, que cerró su ciclo en el arco albiceleste. Sin embargo, llama la atención la falta de nombres como Paulo Dybala y Ángel Correa, quienes venían siendo piezas de recambio habituales en el esquema del técnico santafesino.

La lista muestra un claro mensaje de renovación. Mientras que referentes como Lionel MessiRodrigo De Paul y Emiliano Martínez siguen siendo los pilares, Scaloni decidió apostar por la proyección de Nico PazValentín Barco y Alejandro Garnacho. En la defensa, la inclusión de Lautaro Di Lollo y Agustín Giay marca el camino hacia el 2030.

El mediocampo también presenta novedades con la citación de Milton Delgado y Máximo Perrone, quienes buscan ganarse un lugar en un sector de la cancha donde la competencia es feroz. La idea del cuerpo técnico es clara: mantener la base del éxito pero inyectar sangre nueva para evitar el estancamiento del grupo tras los títulos obtenidos.

A pesar de ser una prelista extensa de 55 futbolistas, el corte final será doloroso para muchos. Jugadores de gran presente en Europa como Ezequiel Fernández en el Leverkusen y Alan Varela en el Porto parecen tener un lugar asegurado, mientras que otros del medio local como Aníbal Moreno y Facundo Cambeses sueñan con quedar en la nómina definitiva.

 

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