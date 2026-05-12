La Selección Argentina presentó la prelista para el Mundial 2026, que cuenta con 55 nombres, de los cuales el entrenador Lionel Scaloni deberá elegir a 26 para anunciar oficialmente los que viajarán a la Copa del Mundo. La fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo.

La decisión del nativo de Pujato sacudió el mundo del fútbol. Con la mira puesta en el futuro y dándole rodaje a figuras jóvenes como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, el director técnico decidió prescindir de varios nombres que alzaron la Copa en Qatar.

Entre las ausencias más destacadas figuran el rosarino Ángel Di María, quien ya había anunciado su retiro del combinado nacional, y Franco Armani, que cerró su ciclo en el arco albiceleste. Sin embargo, llama la atención la falta de nombres como Paulo Dybala y Ángel Correa, quienes venían siendo piezas de recambio habituales en el esquema del técnico santafesino.

La lista muestra un claro mensaje de renovación. Mientras que referentes como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez siguen siendo los pilares, Scaloni decidió apostar por la proyección de Nico Paz, Valentín Barco y Alejandro Garnacho. En la defensa, la inclusión de Lautaro Di Lollo y Agustín Giay marca el camino hacia el 2030.

El mediocampo también presenta novedades con la citación de Milton Delgado y Máximo Perrone, quienes buscan ganarse un lugar en un sector de la cancha donde la competencia es feroz. La idea del cuerpo técnico es clara: mantener la base del éxito pero inyectar sangre nueva para evitar el estancamiento del grupo tras los títulos obtenidos.

A pesar de ser una prelista extensa de 55 futbolistas, el corte final será doloroso para muchos. Jugadores de gran presente en Europa como Ezequiel Fernández en el Leverkusen y Alan Varela en el Porto parecen tener un lugar asegurado, mientras que otros del medio local como Aníbal Moreno y Facundo Cambeses sueñan con quedar en la nómina definitiva.