La posibilidad de ver los partidos de la Selección Argentina por televisión abierta volvió a instalarse en la Legislatura de Río Negro, a partir de un proyecto que busca garantizar que Canal 10 transmita de manera gratuita los encuentros del combinado nacional durante el Mundial 2026 y otras competencias internacionales.

La iniciativa fue presentada nuevamente por el bloque Vamos con Todos, a través del legislador José Luis Berros, luego de que una propuesta similar perdiera estado parlamentario el año pasado. El planteo apunta a asegurar el acceso libre a las transmisiones frente al crecimiento de plataformas de streaming, señales privadas y servicios pagos que concentran los derechos deportivos.

El proyecto contempla que la señal pública provincial pueda emitir los partidos correspondientes al Mundial 2026, las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América, amistosos y otros torneos internacionales donde participe la Selección. Además, establece que las transmisiones también estén disponibles mediante plataformas digitales abiertas administradas por el propio canal.

El objetivo es garantizar que los encuentros puedan verse en toda la provincia, especialmente en localidades donde existen dificultades de conectividad o limitaciones para acceder a servicios pagos.

Berros sostuvo que los partidos del seleccionado nacional forman parte de la cultura popular y no deberían quedar restringidos a quienes puedan afrontar el costo de una suscripción. En ese sentido, remarcó el rol de los medios públicos como herramientas de acceso igualitario a contenidos considerados de interés general.

La propuesta también plantea que el Poder Ejecutivo provincial articule las acciones necesarias para asegurar la cobertura de las transmisiones en todo el territorio rionegrino. Desde Vamos con Todos remarcaron que Canal 10 posee alcance en distintas regiones de la provincia y cumple una función estratégica como medio estatal.