Riestra hizo historia en la Copa Argentina. El Malevo empató en 1 con Gimnasia La Plata en los 90 minutos y luego se impuso 4-2 en los penales, para meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final del certamen.

Nicolás Benegas había puesto en ventaja a Riestra en el primer tiempo, mientras que Mateo Seoane igualó para el Lobo en el complemento. Sobre el final, Augusto Max fue expulsado, pero el conjunto dirigido por Guillermo Duró resistió y terminó festejando en la definición desde los doce pasos.

Gimnasia 1-1 Riestra, los goles

En un partido donde los dos tuvieron solamente una ocasión durante el primer tiempo, Riestra llegó a la ventaja cerca del descanso. Luego de que le anularan un gol minutos antes, Nicolás Benegas le puso la cabeza a un muy buen centro desde la izquierda de Mariano Bracamonte para decretar el 1-0.

Sin embargo, el Lobo fue en busca del empate y lo consiguió antes de los diez minutos del complemento. Tras un centro de Nacho Fernández, una inteligente "dejadita" de Agustín Colazo encontró de frente a Mateo Seoane, que la colocó contra el palo derecho de Marino Arzamendia para restablecer la igualdad en Florencio Varela.

El tanto anulado a Benegas

Antes de la media hora de juego, Riestra había abierto el marcador, también por intermedio de Benegas. Sin embargo, intervino el VAR y tras minutos de revisión el árbitro Pablo Chavarría confirmó la anulación del tanto por un offside de Gabriel Obredor antes de asistir al delantero para el gol.

Formaciones

Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Nacho Fernández; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi.

Deportivo Riestra: Marino Arzamendia; Ángel Stringa, Facundo Miño, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Mariano Bracamonte, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Tomás González y Nicolás Benegas.

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia).

Árbitro: Pablo Echavarría.