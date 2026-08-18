La magra campaña en el Torneo Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) tuvo punto culminante cuando los resultados que se dieron en el marco de la fecha del certamen decretó el descenso de Pacífico que no pudo evitar el último lugar y el año que viene jugará en la segunda categoría.

Pobrisímos los números del Decano en el 2026, perdió 16 de los 21 partidos del torneo, con 4 victorias y un empate. Hizo 23 goles y le convirtieron 55. La dirigencia apoyó al cuerpo técnico que encabeza Gustavo Coronel que llegó hace dos meses, para tratar de salvar una situación que a lo largo de la temporada fue insostenible.

El triunfo en Zapala de Don Bosco ante Río Grande en el cotejo pendiente de la vigésima fecha (20°), y la señera entidad de la capital y de la provincia quedó condenado al último puesto de la tabla y al descenso directo, algo que en lo deportivo, lamentablemente, era esperado, jámas mostró un mínimo de reacción y la pérdida de categoría era un hecho consumado desde hace varias fechas atrás.

Con los resultados puestos imposibles de revertir, la dirigencia de la institución emitió un comunicado en las redes sociales donde se indicó que "hoy nos toca asumir con tristeza el descenso a la Segunda Categoría de LIFUNE. Han sido 18 meses extremadamente complejos en lo económico y en lo deportivo, donde a pesar de intentar absolutamente todo, los resultados no nos acompañaron".

Luego agregaron que "pero en los momentos más oscuros es cuando verdaderamente se conoce el valor de las personas. Por eso, queremos rendir un homenaje profundo y sincero a cada uno de nuestros jugadores que, aun sabiendo la tormenta que cruzábamos, decidió quedarse. En tiempos donde todo era cuesta arriba, eligieron no soltar la mano, dar la cara y defender el escudo por puro amor a la camiseta. Su lealtad queda grabada para siempre en nuestra institución".

Más adelante la misiva remarcó que "este cierre de etapa no detiene lo que ya empezamos a construir. La llegada de la última conducción técnica marcó el inicio de un proyecto deportivo claro y firme, enfocado en fortalecer nuestras bases y darle identidad al club. Este proceso no se interrumpe: vamos a profundizarlo, a apostar por el trabajo a largo plazo y a pulir cada detalle para que la reconstrucción sea sólida".

Finalmente sostuvieron que "el golpe duele, pero la historia nos llama a ponernos de pie. Tengan la certeza de que vamos a volver, y lo haremos más fuertes que nunca. A la gente que acompañó en las buenas y en las malas: gracias. La vuelta empieza hoy".

El Club Atlético Pacífico fue fundado el 16 de septiembre de 1916, es decir que estará cumpliendo 110 años de vida, es el club más antiguo de Neuquén, en una ciudad que comenzaba a consolidarse como ciudad a partir del desarrollo ferroviario y la llegada de nuevos pobladores. En ese contexto, un grupo de vecinos y trabajadores ferroviarios decidieron crear una institución deportiva y social que sirviera como espacio de encuentro, recreación y competencia.

El fútbol fue la primera disciplina que dio origen al club. En sus comienzos, las actividades se desarrollaban de manera sencilla, muchas veces en terrenos cercanos a la estación del tren, en una ciudad donde el ferrocarril marcaba el ritmo de la vida cotidiana y el crecimiento urbano. El nombre “Pacífico” está directamente vinculado al Ferrocarril Pacífico, una referencia clave de la época. El tren simbolizaba progreso, unión y desarrollo para la región, y fue elegido como emblema por los fundadores para identificar a la institución, dejando una marca que perdura hasta la actualidad.

Uno de los últimos equipo titulares que alineó Pacificó en el Oficial A 2026 de LiFuNe

Desde que se implementó la categoría Primera B en la Liga de Fútbol de Neuquén, ya en este siglo, será la segunda vez que la entidad aurinegra tome parte de la misma.

El viejo adagio futbolístico dice "que no te vas al descenso en el último partido", hay un cúmulo de circusntancias, hechos, decisiones, determinaciones, salidas, desvínculaciones, medidas adoptadas, que conforman un combo. A Pacífico, cada palabra le cabe. La grieta entre los que estuvieron manejando el fútbol por años y comisión que se hizo cargo hace 18 meses, hizo mella en el fútbol.

Los opositores a esta conducción que encabeza Juan Cruz Camiloni, indican que "se quiere transformar en un club de básquet" y agregan "han priorizado el deporte donde ellos eran parte de la subcomisión. Han fracado en todos estos años, tanto en la rama masculina, como en la femenina, donde se jugó una Liga Nacional, que lo único que dejó fue pérdida".

El desmantelamiento del plantel femenino, donde la mayoría de sus jugadoras se fueron a otros clubes, aunque la mayoría emigró a Academia Ferrocarril, entidad que resurgió de la mano de la familia Canales, que durante años, manejaron el fútbol de Pacífico.

Los dimes y diretes, las diferencias insalvables, determinaron la pérdida categoría de Pacífico. Ya que se priorizaron, tanto de los que se fueron y ya no estan más en la institución, como los que ahora lo comandan, cuestiones personales sobre decisiones que beneficiaran a las disciplinas del club. Por eso, a pocos sorprende el descenso en el fútbol de primera de LiFuNe. Algún viejo socio expresó en redes sociales "fue la muerte o el descenso de una crónica anunciada. Ojalá que en un futuro, no tengamos que perder no solamente el bajar de categoría; sino la desaparición de alguna disciplina. Lamentablemente, todo apunta a ello. Y espero estar, para no ver, que en nuestra cancha de Mitre y Agote, haya torres de departamentos, como siempre se dijo que era la idea de esta gente que ahora conduce el club".

El tiempo dirá que pasa con la cuestión inmobiliaria en el decano. Por ahora, se fue al descenso en LiFuNE, es insolayable y no tiene vuelta.