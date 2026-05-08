Banfield y San Martín de Tucumán se enfrentarán este viernes desde las 21.10, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta capital por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El Taladro no pudo clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y apunta todos sus cañones a la certamen nacional, donde deberá enfrentar a un Santo tucumano de buen andar en la Primera Nacional.

El conjunto del Sur se metió en 16avos de final luego de golear 3 a 0 a Real Pilar a finales de marzo gracias al doblete de Tiziano Perrotta y un tanto de Federico Anselmo, pero esa fue la última victoria de Banfield hasta el sábado pasado. El Taladro le ganó 2 a 1 a Barracas Central sobre la hora el último fin de semana, por la fecha 9 que había sido suspendida, y cerró la fase regular del Torneo Apertura con una sonrisa. Sin embargo, el equipo dirigido por Pedro Troglio llegó sin posibilidades de clasificar a playoffs por una mala campaña en el campeonato que lo dejó en el 12° lugar de la Zona B con 18 puntos.

Por su parte, San Martín de Tucumán viene de sacar a un equipo de la Liga Profesional. Tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos, el Santo se impuso 4-3 frente a Estudiantes de Río Cuarto en los penales y sacó pasaje a los 16avos de final, donde deberá enfrentar a otro club de la Primera División. En la Primera Nacional, San Martín marcha cuarto en la Zona B con 18 puntos, producto de haber ganado cuatro partidos, empatado seis y perdido solamente uno. El equipo del norte está a cinco unidades de Gimnasia de Jujuy, puntero con 23.

El ganador de este partido se clasificará a los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Midland. El Funebrero eliminó a Argentinos Juniors en 32avos de final, y en 16avos se impuso ante Deportivo Morón.

Probables Formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Jorge Juárez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Guillermo Rodríguez, Kevin López; Alan Cisnero, Facundo Pons y Luciano Ferreyra. DT: Andrés Yllana.

Hora de Inicio: 21:10

TV: TyC Sports

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Padre Ernesto Martearena de Salta