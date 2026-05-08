Otamendi podrá jugar en el debut de Argentina en el Mundial 2026

El defensor Nicolás Otamendi recibió una gran noticia este viernes a la mañana porque podrá estar en el debut de la Selección Argentina ante Argelia, en la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, después de haber recibido amnistía de la FIFA tras su expulsión frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.

El jugador de Benfica de Portugal había visto la roja en septiembre del año pasado, en el cierre de la clasificación rumbo a la Copa del Mundo, cuando derribó a Enner Valencia, que se iba solo al gol, en la medialuna del área. El árbitro Wilmar Roldán lo echó sin tener que ir al VAR y marcó la primera expulsión del zaguero en la Albiceleste.

Como Argentina no volvió a jugar de manera oficial, por reglamento Otamendi tenía que cumplir la sanción en el primer encuentro que disputaran los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial, que será el 16 de junio a las 22 en Kansas.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había presentado una solicitud para buscar la amnistía, que fue aceptada por FIFA y el futbolista de 38 años, quien podría llegar a River tras el Mundial, recibió la notificación este viernes.

"La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol", expresó la AFA en un comunicado cuando empezaron las gestiones. Además, aclararon que contaron con el apoyo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez y el futbolista de Ecuador Moisés Caicedo.

De esta manera, si bien Scaloni todavía no entregó la nómina de 26 convocados, que hay tiempo para presentarla hasta el 30 de mayo, y, de no mediar inconvenientes, Otamendi estará presente. Con 130 partidos y ocho goles con la Selección Argentina, el defensor central se perfila para arrancar como titular en su cuarto Mundial. Habrá que ver a quién elige el técnico como su acompañante.

Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, encabeza el grupo J del Mundial 2026: se enfrentará a Argelia en el estreno, mientras que en la segunda fecha se cruzará con Austria, el lunes 22 a las 14, y cerrará ante Jordania el sábado 27 a las 23.