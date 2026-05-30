Por los 16avos de final de la Copa Argentina, Gimnasia de Jujuy puso contra las cuerdas al campeón del fútbol argentino, pero Belgrano salvó la ropa empatando el duelo en el tiempo adicionado al reglamentario 2 a 2 y ser más preciso en la definición por penales que finalizó 4 a 2 a su favor en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Francisco González Metilli había puesto en ventaja al Pirata cordobés a los 18 minutos, finalizando una linda jugada por la izquierda que terminó en centro para el ingreso del mediocampista que de primera sacudió la red.

Pero el rival jujeño tuvo reacción y, apenas dos minutos más tarde, lo empató con la definición de Martín Lazarte, de cabeza, tras un gran centro desde la derecha y una mejor definición del lateral izquierdo que piso el área por sorpresa, entrando solo por el segundo palo. Todo en un primer tiempo muy disputado en el que terminaron tres jugadores amonestados.

La segunda mitad le dio tiempo a la rotación en el conjunto de Ricardo Zielinski, que apostó por el ingreso de nombres importantes de su estructura como Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Agustín Falcón.

El número 10 del Celeste duró poco en cancha porque protagonizó un delicado momento del marearse dentro del campo de juego, cayó al piso y retirarse acompañado por los médicos del plantel al vestuario. Su participación acumuló apenas poco más de diez minutos y ahora deberá ser sometido a estudios.

Sin embargo, cuando casi todos los mejores jugadores del campeón ya estaban en cancha, el Lobo del Norte que lidera la zona B de la Primera Nacional volvió a golpear. A falta de 18 minutos para el cierre, la aparición de Francisco Molina en una gran jugada individual que terminó en su remate preciso y cruzado con el pie izquierdo que se hizo imposible para Thiago Cardozo.

Agónica definición

La tarde guardaba una última emoción, ya que en el tercer minuto de tiempo adicionado al reglamentario, apareció justamente Rigoni entrando por el centro del área. Tras un gran control para recibir el centro atrás dejó la pelota servida para su propia definición de derecha ante el arquero Milton Álvarez.

Así, los dos equipos llegaron a la definición por penales, donde Belgrano se impuso por 4 a 2 y logró meterse en los octavos de final del certamen,