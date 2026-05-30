A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, la expectativa crece alrededor de la Selección argentina y de los jugadores que buscarán repetir la histórica conquista lograda en Qatar. Entre ellos aparece Alexis Mac Allister, una de las piezas fundamentales del equipo de Lionel Scaloni, que llega al torneo en un gran momento profesional.

En medio de esa ansiedad colectiva, fue Silvina Riela, madre del futbolista del Liverpool, quien dejó una declaración que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos. Durante una entrevista radial, reveló una conversación que demuestra la enorme confianza con la que su hijo afronta el desafío de defender el título mundial.

Según contó, un vecino llamado Alejandro suele escribirle a Alexis Mac Allister cada vez que tiene la oportunidad. En una de esas charlas, le consultó cuándo regresaría al país porque quería entregarle un regalo especial. La respuesta del mediocampista sorprendió incluso a su propia familia.

“Hay un vecino que siempre le escribe para preguntarle cuándo va a volver porque quiere darle un regalo. Hace unos días me contó que Alexis le respondió: ‘Esperame, que vuelvo después del Mundial con la copa’”, relató Silvina Riela, entre risas y emoción. Luego agregó una frase que elevó aún más las expectativas: “Está convencido”.

Pero la charla no giró solamente alrededor del Mundial. La madre del campeón del mundo también destacó la evolución personal que atravesó Alexis Mac Allister durante los últimos años. Según explicó, hoy se muestra mucho más maduro, enfocado y comprometido con sus objetivos dentro y fuera de la cancha.

Además, recordó el duro golpe emocional que significó para el plantel del Liverpool la muerte de Diego Jota, una situación que impactó especialmente al volante argentino. “Me dijo que no podía creerlo. Fue algo muy fuerte para todos”, confesó sobre aquel difícil momento que marcó la temporada.

La emoción de la madre de Alexis Mac Allister

Riela también destacó algunos cambios importantes en la vida cotidiana del futbolista. “Es muy espiritual, escribe sus objetivos, trabaja para cumplirlos y se enfoca mucho en eso”, explicó. A su vez, señaló que la llegada de su hija Alaia, fruto de su relación con Ailén Cova, fortaleció aún más su presente familiar.

La felicidad en la familia no termina ahí. La inclusión de Kevin Mac Allister en la prelista de convocados generó una enorme emoción puertas adentro. “Fue un doble festejo”, aseguró Silvina, quien remarcó que sus hijos viven cada logro del otro con enorme orgullo y compañerismo.

Mientras tanto, Alexis Mac Allister continúa descansando en Europa tras finalizar la temporada con el Liverpool y se incorporará directamente a la concentración en Kansas junto al resto del plantel de Lionel Scaloni. Con una promesa que ya ilusiona a millones de argentinos, el mediocampista se prepara para ir por otro capítulo histórico con la camiseta albiceleste.