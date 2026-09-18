Todo listo para la histórica Copa Davis en Neuquén: qué hay que saber antes de ir al Ruca Che

Neuquén vivirá este sábado 19 de septiembre un momento histórico con la realización de la Copa Davis de tenis por primera vez en la provincia. El estadio Ruca Che será escenario de una jornada que genera gran expectativa entre los fanáticos, con entradas agotadas en apenas 30 minutos.

Desde la Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundieron una serie de recomendaciones para que el público pueda disfrutar del evento internacional y evitar demoras al momento del ingreso.

Las puertas del Ruca Che abrirán a las 10.30 para recibir al público de la Copa Davis.

Las puertas del estadio se abrirán a las 10.30, mientras que el primer partido está previsto para las 12. La organización solicitó que los asistentes concurran con anticipación y no esperen hasta el horario de inicio para ingresar.

Elementos que no estarán permitidos en el estadio

Una vez comenzado el primer partido, no estará permitido el movimiento del público por las tribunas, por lo que se pidió que cada persona esté ubicada en su lugar antes de que comience el juego.

Además, desde la organización informaron que habrá controles en los accesos y detallaron los elementos que no podrán ingresar al Ruca Che:

Conservadoras

Elementos corto punzantes

Elementos inflamables

Aerosoles o explosivos

Botellas de vidrio

Armas blancas

Armas de fuego

Pirotecnia

Tijeras

Banderas o pancartas con palo

Carteras o bolsos mayores a 40 por 50 centímetros

Botellas con gaseosa o agua

Bebidas alcohólicas

Alimentos

La llegada de la Copa Davis representa un acontecimiento sin antecedentes para Neuquén. Para esta histórica jornada se pusieron a la venta 3.000 entradas, que se agotaron en solo media hora, reflejando el interés que despertó la competencia en la región.