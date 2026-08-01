Neuquén está a semanas de vivir uno de los acontecimientos deportivos más trascendentes de su historia. La Copa Davis, el torneo de selecciones más prestigioso del tenis mundial, llegará por primera vez a la provincia y transformará al estadio Ruca Che en el epicentro de un espectáculo internacional que reunirá a figuras de primer nivel y colocará a la capital neuquina en los ojos del mundo.

La cuenta regresiva ya comenzó. Este sábado 1 de agosto, desde las 11, se realizará la presentación oficial de la serie correspondiente al Grupo Mundial I entre Argentina y Turquía, que se disputará el 19 y 20 de septiembre. Será el puntapié inicial de un acontecimiento sin precedentes para la región, que marcará un antes y un después en la historia deportiva neuquina y patagónica.

La conferencia será encabezada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y contará con la presencia del intendente de la capital provincial Mariano Gaido, del presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, el vicepresidente Mariano Zabaleta y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Allí se brindarán todos los detalles de una competencia que promete convocar a miles de fanáticos y generar un fuerte impacto deportivo, turístico y económico para la provincia.

La presentación podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Radio y Televisión del Neuquén (RTN), donde también quedará disponible para quienes no puedan verla en directo.

Pero la importancia del hecho trasciende lo deportivo. Con esta designación, Neuquén ingresará al selecto grupo de sedes argentinas que albergaron una serie de Copa Davis, junto a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el Ruca Che será el escenario más austral de la historia del certamen organizado en el país, un dato que le agrega aún más valor al acontecimiento.

Para recibir una competencia de semejante magnitud, el estadio será acondicionado especialmente con una cancha rápida bajo techo, superficie elegida por el equipo argentino para afrontar la serie. Será el regreso del seleccionado nacional a una condición de local después de dos años y medio y el estreno de Javier Frana como capitán en territorio argentino.

La serie también llega en un año cargado de simbolismo para el tenis nacional. En plena celebración por el décimo aniversario de la histórica conquista de la Copa Davis de 2016, Argentina buscará un nuevo objetivo deportivo: avanzar a los Qualifiers 2027 y alcanzar la victoria número 100 de su historia en la competencia, un registro que reafirmaría su protagonismo internacional.

La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Tenis, en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén. La llegada de la Copa Davis no solo representa un hito para el deporte provincial, sino también una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa de Neuquén y consolidarla como una plaza capaz de recibir los eventos deportivos más importantes del país y del mundo.